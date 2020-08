ESTADOS UNIDOS.- El presidente de EEUU, Donald Trump, ya se manifestó respecto al boicot de los Bucks en la NBA, liga a la que ha criticado constantemente, además de que ha protagonizado diferencias con jugadores, entre ellos LeBron James.

Trump declaró desde la Casa Blanca que no entiende el motivo por el cual protestan los jugadores de la NBA.

Por si quedan dudas, el boicot forma parte de las protestas por el caso de Jacob Blake, un hombre de 29 años atacado por un policía en Wisconsin, quien le disparó hasta en siete ocasiones.

Ambas víctimas son personas afroamericanas, como la mayor parte de los jugadores de la NBA, sin embargo Trump prefirió criticar la audiencia de la liga.

«No sé por qué protestan los jugadores de la NBA. Lo que sí sé es que las audiencias les van fatal porque creo que la gente está un poco cansada de la NBA».

Tras el boicot de los Bucks, LeBron James pidió un cambio a través de un mensaje publicado en Twitter con dedicatoria a Trump.

FUCK THIS MAN!!!! WE DEMAND CHANGE. SICK OF IT

— LeBron James (@KingJames) August 26, 2020