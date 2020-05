Diputado Elvir: “Covid-19 retrasa aprobación de reformas electorales”

TEGUCIGALPA, HONDURAS. La emergencia sanitaria que actualmente vive el país por la propagación de la COVID-19 podría retrasar la aprobación de las reformas electorales en el Congreso Nacional (CN).

Así lo planteó este lunes el diputado del Partido Liberal (PLH), Juan Carlos Elvir, quien dijo ese un tema que sí le genera preocupación.

“Respecto al tema de reformas electorales, quisiera valorar dos o tres aspectos que son de vital importancia. Número uno es el hecho de que no vamos a contar con un censo depurado. Eso significa que no habrá tiempo debido al desfase que provoca la epidemia para poder iniciar el proceso de enrolamiento que se tenía planteado llevar a cabo para esa fecha de marzo de 2021”, explicó.

A renglón seguido, dijo que otro aspecto que también es valioso considerar es que para habilitar el Consejo Nacional Electoral y el nombramiento de los representantes. Así como del Tribunal de Justicia Electoral se aprobó una ley especial de 42 artículos; parte de esa ley debería dejar sin valor y efecto la Ley Electoral anterior”, indicó.

Respecto a eso, Elvir manifestó que el dictamen de la nueva ley electoral está “casi listo, estarán pendientes nada más alrededor de 30 artículos y habrá que ver una redacción de estilo y otros criterios que faltará por hacer que yo espero que en unos 15 días pudiéramos tener listo”, apuntó.

De ese modo, el parlamentario aseguró que ya está lista la Ley Procesal Electoral. Sin embargo, señaló que ahora la pregunta es ¿Qué partido político estaría dispuesto en participar, en el proceso de discusión de ese marco legal, cuando no sean las sesiones presenciales?

Debate implicaría la presencia de todos los diputados

“Eso significa que no van a haber sesiones presenciales con la continuidad debida. Yo me formo la idea que no van a haber, pensando que el debate de las reformas electorales va a implicar la presencia de todos los diputados. Es un riesgo que envuelve a esa ley”, afirmó.

A efecto de eso, consideró que dicha situación retrasaría la discusión de esa nueva legislación electoral.

“Son 500 y pico de artículos que van a discutirse y habrá que revisar otros marcos legales como es el Código Penal, como la Ley de Justicia constitucional”, puntualizó el congresista rojiblanco.

Por lo anterior, Elvir preguntó ¿En qué tiempo van a estar las reformas electorales? Y ¿si hay un vacío legal para convocar a las elecciones internas? Hoy meten las fechas topes del llamamiento de las elecciones internas, que debería de ser en el mes de julio y la convocatoria dos meses después”, contextualizó.

Para finalizar, el legislador expresó que el retraso de la aprobación de las reformas electorales no necesariamente implica la no realización de las elecciones internas. No obstante, expuso que tampoco los partidos políticos deben bajar la guardia.

“Los partidos deberían tener las orejas levantadas por si en algún momento se quiere replantear el tema de las elecciones internas”, concluyó.