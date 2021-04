«Salen como locos»| Doctor Santos: Tienen derecho a vacacionar, y a ser enterrados

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Muchos médicos han advertido que después de la Semana Santa esperan una nueva oleada de casos de covid-19 a nivel nacional, debido a la «aglomeración de personas» en los diferentes centros turísticos del país.

Ante ello, los contagios masivos en lugares de trabajo es un riesgo inminente por el contacto y la convivencia laboral en estos lugares, han explicado. ,

Por esa razón, Tiempo Digital buscó la opinión del vicepresidente del Colegio Médico de Honduras (CMH), doctor Samuel Santos, para saber cómo evitar los brotes en los espacios de una empresa.

Para el galeno, en este momento evitar contagios es imposible, porque desde hace mucho ya existe una transmisión comunitaria del virus.

«No hay forma de hacer nada para evitar contagios comunitarios. En esta Semana Santa la gente se fue como que no hay enfermedades, no tiene miedo, sino desprecio de la muerte. Nuestro pueblo se fue a vacacionar y ahora ya no hay nada que hacer«, expresó.

Nueva oleada en dos semanas

Santos explicó que el brote debió haberse detenido desde el inicio de la pandemia y no hasta ahora que continúa la oleada de casos de las tormentas Eta e Iota y las fiestas decembrinas.

«Lo que se puede hacer es agarrarse de Dios nada más. En estas circunstancias el que ya se fue a contagiar a las playas no hay manera que no se contagie, y que no contagie a sus compañeros de trabajo», agregó.

También, dijo que los hospitales están colapsados producto de las actividades de las elecciones primarias realizadas el pasado 14 de marzo y dentro de dos semanas esperan los contagiados de la Semana Mayor.

«Ya sabemos lo que van a decir, que tenemos derecho a tener vida social, mentira, aquí no nadie ha estado encerrado. Y sí tienen derecho, a todo eso, y a ser enterrado también, aunque no como antes, porque se mueren solos», enfatizó.

Lea además: Suyapa Figueroa prevé «desastre» por COVID-19 y brotes en áreas rurales

Responsabilidad compartida

Por otra parte, el doctor Santos, aseguró que la responsabilidad del aumento de casos es del Gobierno y de la población, por «tener un mal manejo de la pandemia».

«El gobierno fue incapaz de hacerle frente a la pandemia y con miedo ahora de tomar medidas con la situación que se encuentra a nivel nacional. Al pueblo le abren la puerta, como si fueran un establo, salen como locos, como cabritas», finalizó.

