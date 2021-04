Sentencia contra «Tony» es «una victoria para el Estado de Derecho»: fiscales de NY

TEGUCIGALPA, HONDURAS. «Una victoria para el Estado de Derecho», así catalogó la Fiscalía de Nueva York la sentencia de cadena perpetua más 30 años de prisión que recibió ayer, martes 30 de marzo el ex diputado nacionalista, Juan Antonio «Tony» Hernández.

Además de esa condena, el juez Kevin Castel, quien conocía el caso, también ordenó que el acusado debía pagar $138,5 millones por distribuir 185 toneladas de cocaína y armas de fuego relacionadas y delitos de declaraciones falsas.

A través de un comunicado que publicó el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, las fiscal Audrey Strauss y Wendy C. Woolcock, agente especial a cargo de la División de Operaciones Especiales de la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA), brindaron detalles y acotaciones de la sentencia.

«La sentencia de hoy es una victoria para el Estado de Derecho y estamos agradecidos a nuestros socios federales e internacionales que lo hicieron posible», dijo la agente Woolcock.

Además, enfatizó que «explotar una posición de alto rango en el gobierno para ejercer el poder del Estado para apoyar el tráfico de drogas es tan nefasto como parece. La condena y sentencia de ‘Tony’ Hernández es un recordatorio de que no existe una posición lo suficientemente poderosa como para protegerte de enfrentar la justicia cuando violas las leyes de drogas de Estados Unidos».

De su lado, la fiscal Strauss dijo que «Hernández sobornó a funcionarios encargados de hacer cumplir la ley para proteger los cargamentos de drogas. Además, negoció grandes sobornos de los principales narcotraficantes a poderosas figuras políticas, incluidos los presidentes anteriores y actuales de Honduras. Hernández fue cómplice de al menos dos asesinatos. Hoy ‘Tony’ Hernández fue sentenciado con razón a cadena perpetua».

Former Honduran congressman Tony Hernández sentenced to life in prison and ordered to forfeit $138.5 million for distributing 185 tons of cocaine and related firearms & false statements offenses https://t.co/E0VbnD4yvD

— US Attorney SDNY (@SDNYnews) March 30, 2021