Demanda por violación: Magnate es acusado por 57 mujeres y dos de sus hijos

Estados Unidos. Peter Nygard, un magnate canadiense de la moda, afronta serios cargos en el Tribunal de Nueva York por la demanda de dos de sus hijos y 57 féminas por actos de violación.

A mediados de febrero, cuando la pandemia arrasaba con los titulares, 10 mujeres presentaron la demanda colectiva por violencia sexual contra Nygard. Desde entonces se han sumado más presuntas víctimas, hasta llegar a un total de 57 actualmente.

Las víctimas eran principalmente de EE.UU., Canadá y las Bahamas. Sus acusaciones se remontan incluso hasta 1977, donde algunas de las supuestas víctimas aseguran que fueron agredidas cuando tenían tan solo 14 o 15 años.

Las primeras declaraciones de las víctimas, mencionaban que el magnate reclutaba, atraía y persuadía a mujeres jóvenes de bajos recursos. Ya que estas eran más fáciles de impresionar.

Nygard, según testimonios, ofrecía pagos bastante lucrativos y oportunidades en el mundo del modelaje, con el objetivo de manipularlas.

La demanda de los hijos.

Por otra parte, la demanda más reciente fue realizada por dos de los hijos del magnate, a mediados de agosto. Ellos demandan a su padre por haber hecho arreglos para que ellos fueran violados por una mujer en la adolescencia.

Nygård ordenó a una de sus antiguas novias, “una conocida trabajadora sexual”, que “los hiciera hombres”. Esto en episodios diferentes, cuando apenas tenían 14 y 15 años respectivamente.

Los incidentes sucedieron con 14 años de diferencia, donde el más reciente se dio en el 2018 a la edad de 14 años de uno de los hijos.

En sus declaraciones, el mayor de los dos hijos agregó que está buscando «justicia». Además, espera que con ello «se quite algún tipo de peso de los hombros de algunas de las (otras) víctimas».

«Con suerte, mi experiencia ayudará a otras personas a poder decir la verdad sobre lo que les sucedió», mencionó el hijo del magnate.

Lo que está haciendo La Ley al respecto

En febrero, la policía de Nueva York (NYPD) y la Agencia Federal de Investigaciones (FBI), irrumpieron en las instalaciones para la investigación. Ante esto Nygard renunció a su cargo.

El pasado viernes las autoridades dieron a conocer que la demanda fue suspendida. Sin embargo, una captura de pantalla del expediente judicial revela que el gobierno estadounidense fue autorizado para intervenir.

De acuerdo con The New York Times, no es la primera vez que Nygård enfrenta denuncias de este tipo. Sin embargo, el resultado siempre ha sido idéntico: “Nunca fue condenado”.

