DE MUJERES | ¿Qué hacer cuando un hombre se hace el difícil?

DE MUJERES. ¿Has sentido que un hombre se hace el difícil? Te arreglas como nunca, vas a los lugares donde sabes que va a estar, tratas de obtener información de sus amigos y a pesar de todo, él se hace el indiferente. Hablemos de qué significa que adopte esa posición.

Dicen por ahí que «en el amor hay que hacernos del rogar», que darlo todo a la primera nos hace blanco de alguien que podría aprovecharse, pero en realidad, lo más simple es lo primero y frecuentemente lo olvidamos.

Claro, puede ser que alguien llame nuestra atención y que intentemos conocerle un poco más, pero esos intentos tienen un límite y si él no se muestra interesado en ti, no tiene caso que te rebajes a rogarle, pues lo único que logras es que él vea que estás dispuesta a todo por él, incluso, a perder tu dignidad.

Lea también: Tres temas que nunca debes discutir con tu pareja

¿Por qué ignoramos las señales iniciales?

Es así de claro, si un chico no muestra interés en ti, no te busca, no te llama, no te habla, no hay más explicación: no le interesas, y no es el fin del mundo. A todas nos puede pasar que nos fijamos en alguien que no nos corresponde y ¿sabes? Todo pasa.

En algún momento llegará alguien mejor, pero ahora, no lo veas como el villano. A veces no es necesario que un chico te diga que no le interesas, sus acciones lo hacen y con eso debe ser suficiente, hay que aprender a reconocer cuando otros nos dicen no.

Por otro lado, recuerda que enamorar a un hombre no es algo que vayas a encontrar en el exterior, se trata de ti. El detalle es que si tú no te aceptas como eres, de nada servirá lo que hagas para atraer a un hombre, no serás feliz aún si él te corresponde.

Necesitas aprender a ser feliz contigo, a amarte, aceptarte, cuidarte y cuando lo hagas, atraerás no a uno sino a varios a tratarte con ese mismo amor y los que huyan, será porque no saben qué hacer con un mujerón como tú.

No te dejes llevar por unos ojos bonitos; ve su corazón, inteligencia emocional y date a respetar, pues cuando tú lo haces, les enseñas desde un principio cómo deben tratarte.

Cuando tú te honras, te tratas con amor, también desarrollas la capacidad de decidir a quién quieres en tu vida. No te preocupes por los chicos que se hagan el difícil, enfócate en ti, en ser tu mejor versión y todo se acomodará.

🔹 Suscríbete gratis a más información sobre #COVID19 en nuestro WhatsApp haciendo clic en el enlace: https://bit.ly/tiempodigitalhn