EE.UU. -La ex primera dama de Estados Unidos Michelle Obama abrió la Convención Nacional Demócrata con un potente llamado a derrotar en las próximas elecciones al Presidente Donald Trump, pues es «el presidente erróneo para nuestro país», mientras Bernie Sanders dijoq ue «Nerón tocaba el violín mientras Roma ardía. Trump juega al golf».

«Déjenme ser tan honesta y clara como pueda. Donald Trump es el presidente erróneo para nuestro país.Ha tenido tiempo de sobra para probar que podía hacer el trabajo, pero claramente es difícil de comprender. No está a la altura del momento. Simplemente no puede ser quien necesitamos que sea. Es lo que es», indicó Michelle Obama.

Potente discurso de Michelle Obama

La ex primera dama destacó en su discurso, que estaba grabado, las divisiones en que está sumido EE.UU.: «Ahora, entiendo que algunas personas no escucharán mi mensaje. Vivimos en una nación que está profundamente dividida, y soy una mujer negra hablando en la Convención Demócrata».

«Las cosas pueden ir peor» Aun así, advirtió a los espectadores de que si tenían que quedarse con algo de su discurso, que fuese que la situación todavía puede empeorar.

«Si piensan que las cosas no pueden ir a peor, confíen en mi, sí que pueden; y lo harán si no hacemos un cambio en estas elecciones», agregó Obama, al tiempo que pidió el voto para el ex vicepresidente Biden, virtual candidato demócrata a la Casa Blanca.

La de Michelle Obama fue la intervención estrella de la noche en la primera jornada de la convención. Esta duró apenas dos horas, mucho menos que anteriores ediciones.

También destacó fue el senador Bernie Sanders, quien escenificó la unión de su movimiento a la candidatura de Joe Biden, ante la deriva «autoritaria» que, en su opinión, ha tomado el Gobierno de Donald Trump.

«Muchas de las ideas por las que luchamos -sostuvo-, ahora son mayoritarias, pero si Trump es reelegido, todo el progreso que hemos hecho está en riesgo», afirmó durante la Convención Nacional Demócrata el senador, que recibió diez millones de votos en las primarias en las que se enfrentó a Biden.

Sanders enfatizó que las próximas elecciones del 3 de noviembre van a ser «las más importantes de la historia moderna» de Estados Unidos, ya que afirmó que bajo el Gobierno de Donald Trump «el autoritarismo ha echado raíces en este país».

Por ello, Sanders, que lidera el ala izquierdista del partido, llamó a progresistas, moderados y conservadores a trabajar de la mano para combatir a un presidente que, insistió, «avanza por el camino del autoritarismo».

«Nerón tocaba el violín mientras Roma ardía. Trump juega al golf», dijo.

George Floyd y covid-19

Además de Michelle Obama y Sanders, los demócratas invitaron a su convención a víctimas de las dos crisis que han convulsionado el país en los últimos meses y que Trump no ha sabido gestionar: la pandemia y la violencia policial.

Participó Philonise Floyd, hermano de George Floyd, asesinado en mayo por un policía blanco en Mineápolis, una muerte que provocó una ola de protestas raciales en todo el país.

«George debería estar vivo hoy. Breonna Taylor debería estar viva hoy. Ahmaud Arbery debería estar vivo hoy. Eric Garner debería estar vivo hoy (…) Así que nos toca a nosotros continuar. Nunca dejaremos de decir sus nombres», dijo al enumerar los fallecidos por la violencia racista, para los que abrió un minuto de silencio.

Víctimas del Covid-19

La otra víctima con altavoz fue la latina Kristin Urquiza, que en junio perdió a su padre por culpa de la covid-19, que en Estados Unidos ha cobrado ya 170.000 vidas, más que en ningún otro país.

«Yo soy una de los muchos que han perdido a un ser querido por la covid-19. Mi padre, Mark Anthony Urquiza, debería estar hoy aquí, pero no lo está. Era un (hombre) sano de 65 años. Su única afección preexistente fue confiar en Donald Trump, y por eso, ha pagado con su vida», lamentó la mujer.

Trump y Andrew Cuomo

Trump estuvo muy activo en Twitter mientras duraba la primera jornada de la convención, aunque ignoró por completo a Biden y dirigió su molestia contra el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, quien atacó a la Casa Blanca por su gestión de la pandemia.