REDACCIÓN. Lo clásico no pasa de moda, de eso no cabe duda, DC Entertainment lo confirmó al olvidar a los recientes artistas que personificaron a Batman y volver a fijarse en las emblemáticas actuaciones del inigualable Michael Keaton.

Esta noticia sorprendió muy gratamente a los fans de DC en las últimas semanas, pues esperan el regreso de Michael Keaton a su icónico papel como Batman. Los nuevos filmes del misterioso y musculoso murciélago expondrían al veterano Bruce Wayne.

El millonario y justiciero Wayne, volvería película de The Flash que prepara Andy Muschietti. Por si parece poco, su contrato podría incluir hasta 10 apariciones en películas de DC.

Sin embargo, todavía no está oficializado que Michael Keaton vuelva a interpretar a Batman luego de tres décadas de su última interpretación. A pesar de eso, el fandom no pierde el optimismo con la idea de DC.

Batman unirá varias historias

Según los rumores, Warner está interesada en convertir al viejo Batman en una especie de Nick Fury de Marvel, dejándolo como el mentor de los superhéroes y el nexo de unión entre varias historias.

Lo principal para que esto suceda, es que contrato de Keaton incluya un buen número de apariciones en el Universo extendido de DC. Ejemplo de esto, es el actor Samuel L. Jackson, quien ha aparecido en 11 cintas de Marvel, eso es lo asegurado por We Got This Covered, puesto que precisamente es el plan del estudio.

Por supuesto, The Flash sería una de las apariciones principales del viejo Bruce Wayne, que también tiene firmes posibilidades de aparecer tanto en la película de Batgirl como en el hipotético filme de Batman Beyond, aclamado por los fans.