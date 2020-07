DE MUJERES. Que el juego supone un aspecto fundamental en el desarrollo de los hijos es una evidencia científicamente demostrada. Y que su juguete preferido suele ser mamá, también.

Pero eso no significa que las madres tengan disponibilidad constante para entretener a sus hijos, ni tampoco que les apetezca siempre hacerlo. Es señal de que no eres una «superwoman» y eso es bueno. Si tu pequeño quiere jugar y tú no, la solución está en buscar actividades que les gusten a los dos.

Esta falta de ánimo para quere jugar muchas mamás se sientan mal, porque piensan que lo suyo es estar siempre dispuesta a sentarse en el suelo a hacer construcciones cuando el niño es un bebé, a estimularle continuamente para que adquiera nuevos conocimientos cuando es un poco más mayor.

¿Qué hacer?

Frente a estas situaciones, lo primero que hay que hacer es evitar cualquier sentimiento de culpabilidad. «El juego es una excelente manera de comunicarse con los hijos, de detectar miedos, observar fortalezas y compartir afectos», explica la psicóloga Laura García Agustín, directora del Centro Clavesalud, de Madrid, España.

«No hay que alarmarse, preocuparse ni culparse si no se disfruta siempre compartiendo este tipo de actividades con los más pequeños o no se sabe cómo hacerlo», agregó la expeerta.

Simplemente, hay que darse permiso para no tener ganas de jugar con los hijos. Ser madre no significa ser perfecta. Si el niño quiere jugar y mamá no, la solución está en buscar actividades que gusten a los dos, reiteró la psicóloga.

