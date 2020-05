Cuatro jugadores del PSG que se encuentran como agente libre

FRANCIA.- A pesar de la crisis del coronavirus, el PSG ya está planificando la próxima temporada. El conjunto parisino está tramitando en las últimas horas ejecutar la opción de compra por Mauro Icardi (70 millones de €), además de intentar solventar las bajas de cuatro jugadores importantes de la plantilla.

Thiago Silva, Meunier, Cavani y Kurzawa acaban contrato en junio de 2020 y salvo sorpresa no renovarán.

El brasileño tiene una oferta para volver a Fluminense, mientras que el uruguayo sigue barajando la cantidad de propuestas que ha recibido desde enero, tras truncarse su fichaje por el Atlético de Madrid.

¿Quiénes no renovarían?

Entre tanto, Thomas Meunier y Layvin Kurzawa tampoco renovarán con el PSG. El belga ha rechazado las últimas ofertas de Leonardo para ampliar su contrato y tiene una oferta del Dortmund que podría aceptar.

Por su parte, Kurzawa ha sido vinculado a Arsenal y Barcelona en las últimas semanas y todavía no tiene claro su futuro. El PSG podría intentar renovarle una temporada para no tener que recurrir al mercado en busca de un lateral izquierdo.

Otro de los problemas con los que se ha encontrado la directiva parisina ha sido la renovación de Tanguy Kouassi y Aouchiche.

Ambos son los jugadores con más proyección de la cantera, pero el hecho de que Tuchel no les asegure minutos ha provocado que las negociaciones se encuentren en «stand-by» y no solo eso, sino que es muy probable que no continúen en París la próxima temporada.

