UEFA CHAMPIONS LEAGUE: Juventus vs. Lyon se juega el 7 de agosto

EUROPA.- El presidente del Olympique de Lyon se adelantó a la UEFA, al asegurar que su partido contra la Juventus, en la Champions League, se jugará el próximo 7 de agosto, en la cancha del equipo italiano.

Jean-Michel Aulas aseguró a RTL que la fecha ya está confirmada, luego de que el juego de vuelta de los Octavos de Final fuera aplazado por la pausa provocada por la pandemia del coronavirus.

“El partido contra la Juventus está confirmado para el viernes 7 de agosto, en Turín y a puerta cerrada”, dijo, a reserva de que la UEFA lo haga oficial,

Cabe recordar que el partido entre franceses e italianos quedó con mínima ventaja para el Lyon, que tendrá que ingeniárselas para llegar con ritmo a ese partido, pues la Ligue 1 ya fue oficialmente terminada con el PSG campeón.

Jean-Michel aseguró que los dos equipos franceses que siguen en competencia en Champions, estarán en desventaja al no tener competencia, por lo que se ha pensando en apelar.

“Si las apelaciones no tienen éxito, es enviar a Lyon y PSG a ser masacrados por equipos que tendrán una preparación que ellos no tienen“, comentó el directivo.

Por los pases de la UEFA Champions League

PSG ya cuenta con el pase a los Cuartos de Final, por lo que después de los partidos de Octavos que quedaron pendientes, conocerá a su rival.

Los otros partidos pendientes de los Octavos son Manchester City vs Real Madrid, Bayern Munich vs Chelsea y Barcelona vs Napoli.

Te puede interesar: NBA: Comienzan con la aplicación de pruebas a jugadores para detectar coronavirus