COVID-19: próximo lunes inicia el ensayo con fármacos en 500 pacientes

TEGUCIGALPA, HONDURAS. El próximo lunes 8 de junio inicia el ensayo de pruebas piloto en 500 pacientes infectados por la COVID-19, con fármacos recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El viceministro de Salud, Nery Cerrato, informó: «Estamos hablando de los 4 medicamentos de la Organización Mundial de la Salud, y esta es la hidroxicloroquina, ritonavir, la remdesivir y el interferón».

Estos cuatro medicamentos empezarán a utilizarse a partir del día lunes en todos los hospitales a nivel nacional. Los especialistas de los centros de salud que iniciarán con estos ensayos son, el Hospital Militar, Hospital San Felipe y Hospital del Tórax. Asimismo, el Hospital Leonardo Martínez de San Pedro Sula y el Hospital de Atlántida.

Los primeros 500 pacientes podrán utilizar estos medicamentos que según Cerrato, han pasado por varias etapas de tratamiento. El uso de los fármacos ha demostrado su efectividad contra la enfermedad COVID-19.

Los especialistas sanitarios indicaron que los fármacos están dentro del cuadro básico, por lo cual pueden lograr el manejo temprano del virus. De esta forma, pretenden evitar que los pacientes ingresen a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Lea también: IHSS deja de usar hidroxicloroquina en pacientes intubados por Covid-19

Remdesivir muestra efectos positivos contra la COVID-19

Por su parte, el infectólogo Tito Alvarado, manifestó que desde hace medio mes los epidemiólogos e infectólogos han utilizado medicamentos como la hidroxicloroquina, ivermectina, microdacyn y azitromicina en pacientes con COVID-19.

«Estos productos, la mayoría están dentro del cuadro básico a excepción del microdacyn, que ese no estaba, pero sí lo tenemos. Porque, eso es importante para tratar a los pacientes, para que no desarrollen la progresión lesiva, no vayan a los hospitales, y por ende no deban acudir a las terapias intensivas», explicó.

En el caso del remdesivir, indicó que se ha conocido su uso desde hace tiempo porque es un antiviral muy utilizado contra el ébola. Sin embargo, los chinos demostraron que este medicamento no tenía más que dos días de diferencia con el control en cuanto a la sintomatología en pacientes.

Mientras que en Estados Unidos, existe un estudio en desarrollo donde destacan avances en el uso de remdesivir. Este, es un producto intravenoso, bastante caro y sin la evidencia científica totalmente. No obstante, sí puede utilizarse como antiviral, explicó Alvarado.

En base a estudios preliminares, el uso del remdesivir está aprobado desde el pasado 1 de mayo de este 2020. Esto, por medio del ensayo en el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas.

Los especialistas lograron demostrar que el uso del fármaco reducía la estancia de los pacientes dentro de los centros de salud hasta en un 31%, al compararlos con un placebo.