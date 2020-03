¿Covid-19 en Cervecería Hondureña? comunicado no desmentido alerta sobre supuesto caso

CORTÉS, HONDURAS. Un comunicado interno de la Cervecería Hondureña S.A que circula desde este domingo a través de varias redes sociales, asegura que uno de sus empleados dio positivo a la prueba de Covid-19. Fuentes sindicales dijeron conocer la comunicación, pero ejecutivos de la organización no han confirmado su veracidad.

El comunicado detalla que el trabajador supuestamente infectado «se encontraba en su domicilio el jueves 19 de marzo y, al no sentirse bien se salud, acudió a una clínica, en donde se le hizo la prueba de detección de Covid-19, y por instrucción de la institución médica quedó en autoaislamiento», en una de sus partes.

En el párrafo siguiente, el escrito menciona que ayer sábado 21 de marzo, la clínica privada en la que se hizo el examen le confirmó que está infectado. Al saber esto, el colaborador le hizo saber su condición médica a su jefe inmediato. «En conjunto con el colaborador hemos elaborado una lista de personas con las que él estuvo en posible contacto», agrega el escrito.

TIEMPO Digital se comunicó con el presidente del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Bebida y Similares (Stibys), Carlos H. Reyes, quien confirmó la existencia del documento, aunque, dijo desconocer quién es el colaborador infectado.

«Yo solamente conozco lo del comunicado de la Cervecería. Yo recibí el comunicado hoy porque se emitió en San Pedro Sula y yo estoy en Tegucigalpa«, contestó Reyes, dejando entrever que el escrito sí es verídico.

«El nombre de la persona no lo tengo y no lo hemos podido conseguir. Ya estamos haciendo algo al respecto, pero sobre eso no podemos hablar mucho, porque se sabe que puede haber consecuencias», agregó el sindicalista.

Carlos H. Reyes: «No es correcto»

A su vez, Carlos H. Reyes aprovechó para decir que el Sindicato está en desacuerdo con que las industrias de las bebidas, como cervezas o gaseosas, estén en funciones normales pese al toque de queda absoluto a nivel nacional por el Covid-19.

«Tenemos una serie de problemas con eso, por la forma en que el Gobierno ha emitido varias disposiciones. Nosotros le hemos dicho que las rectifique, porque prácticamente quieren obligar a que la industria de bebidas, cervezas, gaseosas y azucaradas estén abiertas y laboren. Para nosotros eso no es correcto», pronunció.

Roxana Araujo: «No tengo los resultados»

Por su parte, la epidemióloga Roxana Araujo, vocera oficial de todo lo relacionado con el Covid-19 en Honduras, no descartó el supuesto contagio de un empleado de la Cervecería Honduras, pero tampoco lo confirmó.

«Oficialmente solo tengo los resultados que fueron todos negativos. Aún a mí no me han mandado ninguna información. Oficialmente no me han comunicado nada», declaró Araujo.

A su vez, la galena señaló que ha tratado de comunicarse con la ministra de Salud, Alba Consuelo Flores, para confirmar los rumores, pero afirmó que que todavía no obtiene respuesta.

Ejecutiva de la CH

Por otro lado, TIEMPO Digital contactó esta tarde vía WhatsApp a una alta ejecutiva de Cervecería Hondureña en Tegucigalpa para confirmar la veracidad del documento, pero no respondió al pedido de información.