COVID-19: Conozca quiénes pueden circular hoy, viernes

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Hoy, viernes 07 de agosto, están autorizados para circular en todo el territorio nacional, las personas cuyo último dígito de identidad, carné o pasaporte, finalice en 0.

Estas medidas están amparadas por la Secretaría de Seguridad a través del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER), para evitar que la ciudadanía se aglomere en los negocios, bancos y otros comercios; y, con ello prevenir la propagación del COVID-19.

Se le recuerda a la población que el horario establecido para poder circular es de 7:00 de la mañana a 5:00 de la tarde. Asimismo, las mujeres embarazadas o adultos mayores tienen preferencia de atención en los bancos y otros establecimientos.

Cabe mencionar que, las personas que se exceptúan de estas disposiciones son: personal de salud, medios de comunicación, agentes policiales y militares; así como, aquellos que porten un salvoconducto (emitido por la Secretaría de Seguridad) y, que además, justifiquen su salida a las calles.

¿Qué medidas de bioseguridad debe seguir al salir de casa?

Antes de salir de su casa de habitación hacia el trabajo, supermercado, bancos, hospitales, etc., debe asegurarse de usar su mascarilla, llevar alcohol gel para las manos, no tocar su rostro ni la mascarilla, no toser o estornudar sin utilizar un pañuelo o cubrirse con el antebrazo; y, sobre todo, guardar el distanciamiento social. Con ello, asegura su salud y la de los demás.

De igual forma, al regresar a su hogar, no se olvide de desinfectar sus zapatos y quitarse la ropa antes de entrar y tener contacto con sus familiares. Lave bien sus manos, rostro y utensilios o aparatos que llevó consigo al salir.

Recuerde, también, sanitizar los alimentos que ha comprado; limpiándolos con algún desinfectante de su preferencia.