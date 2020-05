¿COVID-19 se puede transmitir por ropa, pelo, zapatos y paquetes?

REDACCIÓN. El nuevo coronavirus llamado COVID-19 ha generado diversas dudas entre las personas sobre las formas en las que éste se puede transmitir, por ejemplo, si es posible contagiarse a través de la ropa, zapatos, los paquetes e incluso el cabello.

¿El COVID-19 se puede contagiar por la ropa?

Científicos de diferentes universidades han realizado estudios para conocer cada vez más sobre el virus surgido en China, aunado a las recomendaciones e información que tiene la Organización Mundial de la Salud (OMS) y los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos.

Los CDC tiene recomendaciones sobre la manera en que se tiene que manipular la ropa de las personas sanas y de las personas que se han contagiado de COVID-19.

Respecto a las últimas los CDC señalan que para manejar la ropa de cama, ropa y otros artículos de lavandería se recomienda usar guantes desechables cuando manipule ropa sucia de una persona enferma.

Asimismo, sugiere seguir las instrucciones de lavado de las etiquetas de las prendas y señala que la ropa sucia de una persona enferma se puede lavar con artículos de otras personas.

Por otra parte, un artículo de The New York Times escrito por Tara Parker-Pope las gotículas del virus no se alojan en la ropa.

Lea también: COVID-19: Cuántas veces puedes reutilizar tu mascarilla sin correr riego de contagio

¿Qué pasa con la suela de los zapatos? ¿Se puede transmitir el Covid-19?

Un estudio realizado por el Hospital Houshenshan de Wuhan reveló que en los zapatos puede viajar el COVID-19.

Los investigadores hicieron las pruebas en el suelo de hospitales en donde los médicos atienden a pacientes que están infectados de Covid-19, lugares en lo que las personas enfermas estornudan y tosen lanzan las gotículas del virus.

Sin embargo, es cierto que los zapatos albergan bacterias a la hora de pisa en la calle, pero eso no significa que sean una fuente común de infecciones, pero ¿qué se debe hacer respecto a los zapatos para prevenir el virus?

De acuerdo con especialistas los zapatos se pueden lavar en la lavadora en caso de que el material lo permita, si no, se puede tomar como medida la de dejar los zapatos en la entrada de la casa, ya que si en la vivienda hay bebés que gatean o familiares con alergia, quitarse los zapatos podría ser una buena idea para mantener una higiene general.