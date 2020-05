Arrepentimiento: ¿Se puede recuperar la relación tras un divorcio?

DE MUJERES. Pensar en un divorcio no es algo que debamos hacer a la ligera, las consecuencias son muchas para la pareja, para nosotras mismas, pero ¿te has preguntado qué pasa cuando hay arrepentimeinto luego de la separación?

Pareciera que estamos acostumbrados a los estereotipos y que los divorcios se dan después de una infidelidad, pero en realidad, hay varios motivos que pueden llevar a una pareja a tomar la decisión de un divorcio y algunos de ellos pueden arreglarse cuando ambos lo desean.

La vida en pareja es linda, pero eso no quiere decir que sea perfecta y mucho menos que jamás se piense en un divorcio o una separación. Hay problemas de todo tipo que quizá no nos lleven al divorcio pero sí a considerar cómo sería la vida separados.

Para algunos no es fácil, continúan hacia el divorcio por vergüenza, por orgullo, por dar una lección esperando que el otro sea quien cede, pero ¿y si llegamos demasiado lejos? ¿y si aún sentimos amor?

Lea también: Estas señales indican que tu pareja te manipula emocionalmente

Arrepentimiento tras el divorcio

No importa si el arrepentimiento sobre el divorcio viene de uno o de ambos; el primer paso es hablar de ello y entender que si ambos están dispuestos a seguir con la relación de pareja. Se puede hacer, no importa el qué dirán, no importa si no hay una boda enorme, la prioridad es estar juntos, aceptarse con sus diferencias y con todo lo que les une.

Es válido acudir a terapia si ambos lo aceptan o con un guía espiritual si ambos profesan la misma religión, pero lo importante es recordar que en el amor no hay reglas, no hay un manual de amor perfecto, sino simplemente decisiones que tomamos con la pareja que elegimos y nadie más tiene por qué influir en ello si ustedes están de acuerdo.

Recuerda, elegimos a una pareja por decisión propia, no por darle gusto a los demás, no importa lo que pasen juntos si eso les hace felices, no te presiones por los juicios, por lo que la sociedad dice.

Si tu pareja y tú desean estar juntos ¿qué lo impide? No dejen que el orgullo destruya lo que sienten, si realmente se aman, cuiden eso que muchos buscan sin encontrar siempre y cuando no ponga en riesgo su integridad física y emocional.

Eso sí, no es un juego de tirar y aflojar, cualquiera puede cansarse de la inestabilidad, por ello es importante ser honestos uno con el otro sobre lo que sienten, lo que esperan y decidir lo mejor.

En un divorcio no siempre hay peleas, no siempre hay infidelidad y no siempre se deja de sentir algún tipo de amor o cariño por el otro, pero ¿es suficiente para seguir juntos o es mejor tomar caminos separados? Solo ustedes pueden decidirlo y tal vez darse otra oportunidad.