CONCACHAMPIONS: Olimpia y su rival inesperado, el visado canadiense

TEGUCIGALPA.- El partido de ida entre el Montreal Impact y el Olimpia por los cuartos de final de la Concachampions 2020 deja a los albos con un problema que no estaba presupuestado.

Dejando fuera las lesiones, parece que los merengues jugarán de una manera «diezmados», pues son pocos los jugadores que pueden ingresar a Canadá.

Olimpia sin su delantero estelar

Dentro de los jugadores que no podrán jugar se encuentra el delantero colombiano, Yustin Arboleda, quien acumuló dos tarjetas amarillas en la serie contra Seattle Sounders.

Esto o explicó en conferencia de prensa Pedro Troglio, quien aprovechó a explicar que los viajes comienzan a tomar factura en la plantilla olimpista.

«Lo único malo son los viajes. La vez pasada que veníamos de El Progreso vi a tres jugadores tirados en el piso del autobús, generalmente lo hacen en sus asientos; ellos se comienzan a cansar. Arboleda tiene que jugar mañana porque no viaja a Canadá, igual que Jonathan Paz».

Visas, problema que tiene que resolver Concacaf

Tambien, Troglio explicó el problema que tuvo el Olimpia para poder resolver la «traba» en las visas y aconsejó a la Concacaf a resolver ese papeleo.

«Estamos preocupados por las visas de todos. Un equipo hondureño no va a ir a gastar 10 mil dólares y que no le den visa; ojalá lleguen sin problemas, creo que la Concacaf debe resolver este tema; no hay que sacar de la billetera».

De momento, los convocados ya cuentas con la visa canadiense para enfrentar al equipo dirigido por Thierry Henry.

