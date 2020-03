Hoy en la Historia: Esto ocurrió un 6 de marzo de…

1853: en Venecia se estrena la ópera La Traviata, de Giuseppe Verdi.

1854: en Ecuador es abolida la esclavitud.

1869: Dmitri Mendeléiev presenta su primera tabla periódica de los elementos a la Sociedad Química de Rusia. La desarrolló para ilustrar tendencias periódicas en las propiedades de los elementos entonces conocidos, al ordenar los elementos basándose en sus propiedades químicas, si bien Julius Lothar Meyer, trabajando por separado, llevó a cabo un ordenamiento a partir de las propiedades físicas de los átomos. Mendeléyev también pronosticó algunas propiedades de elementos entonces desconocidos que anticipó que ocuparían los lugares vacíos en su tabla. Posteriormente se demostró que la mayoría de sus predicciones eran correctas cuando se descubrieron los elementos en cuestión. La tabla periódica de Mendeléyev ha sido desde entonces ampliada y mejorada con el descubrimiento o síntesis de elementos nuevos y el desarrollo de modelos teóricos nuevos para explicar el comportamiento químico. La estructura actual fue diseñada por Alfred Werner a partir de la versión de Mendeléyev. Existen además otros arreglos periódicos de acuerdo a diferentes propiedades y según el uso que se le quiera dar.

1899: en Alemania, la empresa farmacéutica Bayer registra la aspirina como marca registrada.

1902: en Madrid, se legaliza oficialmente el Real Madrid Club de Fútbol, nacido a finales de 1900.

1970: en el Reino Unido, The Beatles publican su penúltimo sencillo, Let It Be.

1986: último avistamiento del cometa Halley en las cercanías de la órbita de la Tierra; se calcula que la siguiente visita sea en el año 2061.

Nacimientos:

1475: Miguel Ángel, pintor y escultor italiano.

1619: Cyrano de Bergerac, escritor francés.

1926: Alan Greenspan, economista estadounidense.

1927: Gabriel García Márquez. Nació en Aracataca, Colombia y falleció en México D.F., en

2014. Novelista colombiano, premio Nobel de Literatura en 1982 y uno de los grandes maestros de la literatura universal. Los años de su primera infancia en Aracataca marcarían decisivamente su labor como escritor; la fabulosa riqueza de las tradiciones orales transmitidas por sus abuelos nutrió buena parte de su obra. Gabriel García Márquez fue la figura fundamental del llamado Boom de la literatura hispanoamericana, fenómeno editorial que, en la década de 1960, dio proyección mundial a las últimas hornadas de narradores del continente. En todos ellos era palpable la superación del realismo y una renovación de las técnicas narrativas que entroncaba con la novela europea y estadounidense de entreguerras (Kafka, Joyce, Proust, Faulkner); García Márquez sumó a ello su portentosa fantasía y sus insuperables dotes de narrador, patentes en la obra que representa la culminación del realismo mágico: Cien años de soledad (1967).

1937: Valentina Tereshkova, cosmonauta soviética.

1946: David Gilmour, guitarrista británico, de la banda Pink Floyd.

1944: Mary Wilson, cantante estadounidense, de la banda The Supremes.

1954: Harald Schumacher, futbolista alemán.

1972: Shaquille O’Neal, baloncestista estadounidense.

Fallecimientos:

1836: Davy Crockett, (n. 1786). San Antonio (Texas), fue un aventurero y héroe popular de Estados Unidos del siglo XIX normalmente llamado Davy Crockett o por el nombre popular “King of the Wild Frontier” (“Rey de la frontera salvaje”). Crockett creció en el este de Tennessee, donde ganó una reputación para la caza y la narración. Después de hacerse un coronel en las milicias de Lawrence County, Tennessee, fue elegido para la legislatura del estado de Tennessee en 1821. En 1826, Crockett fue elegido para el Congreso de Estados Unidos, donde se oponía vehementemente a muchas de las políticas del Presidente Andrew Jackson, en particular la ley de retiro indio. La oposición de Crockett a las políticas de Jackson llevó a su derrota en las elecciones de 1834, y después a su salida de Texas. En 1836, Crockett participó en la revolución de Texas y cayó en combate en la batalla de El Álamo en marzo. Su leyenda creció al morir y se le adjudican hazañas que rayan en lo mítico. Su nombre ha sido utilizado en juegos, naipes, películas y libros en Estados Unidos.

1900: Gottlieb Daimler, fabricante de automóviles alemán.

1930: Alfred von Tirpitz, almirante alemán (n. 1849).

2013: Alvin Lee, guitarrista británico, de la banda Ten Years After (n. 1944).

2016: Nancy Reagan, mujer estadounidense, viuda del presidente Ronald Reagan (n. 1921).