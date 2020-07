¿Compraste un celular a tus hijos? Estos son los efectos negativos

DE MUJERES. Sin ceder a la presión social, a veces que tus hijos tengan un teléfono inteligente es necesario, sin embargo hay algunos factores que debes de tener en cuenta antes de dejar en las manos de tu hijo un mundo nuevo de posibilidades y encuentros no supervisados.

Vivimos en la era de la tecnología por lo que no es raro que desde pequeños los niños estén en contacto con dispositivos electrónicos, especialmente ahora que la pandemia nos ha obligado a tener lecciones en línea, pero si se trata de que ellos tengan sus propios celulares, hay cosas que tienes que tener presente.

Efectos negativos

Algunos de los efectos negativos de dar celulares a los niños desde que son pequeños, es que pueden fomentar la obesidad y pueden volverse bastante adictos a los videos y juegos que estos dispositivos ofrecen, y que si no están encaminados hacia ningún tipo de aprendizaje pueden hacer que nuestros hijos pasen horas sin moverse del sillón.

Otros problemas que enfrentamos con la presencia constante del celular es que si no ponemos un horario para su uso, pueden hacer que nuestros hijos se distancien y dejen de hacer actividades propias de su edad, como pintar o salir a jugar, porque prefieren estar pegados a la pantalla. Es adictivo para todos, incluyendo adultos.

También es importante considerar que una vez que tu hijo tenga su propio dispositivo, podría estar en contacto con páginas y personas desconocidas, por lo que tendrás que idear una manera de supervisarlos sin que sientan que invades su privacidad. Usa tu ingenio para llevar la fiesta en paz.

Sobre el tema, David de Cubas, psicólogo infantil del Hospital Casa de Salud y autor del libro Educación Familiar en la Era Digital, recomienda que lo que mencionamos antes se tome en cuenta antes de comprar un dispositivo y que se establezcan acuerdos que tanto tu hijo como tú respeten para que el que tenga su celular no los afecte ni perjudique la relación.

Según este psicólogo, hay tres cosas que pueden hacerte saber si tu hijo está listo para tener un celular:

Primero:

Un hijo responsable que sabe cuáles son sus obligaciones y cumple con ellas sin que se las recuerdes (como la tarea o recoger su cuarto)

Segundo:

Que acepte sus errores y las consecuencias de sus acciones, además que no use el chantaje emocional en esa situación planteada.

Tercero:

Un hijo que sabe lidiar con la frustración y los problemas y que no espera que los adultos resuelvan sus asuntos, por ejemplo, si alguien no quiere jugar con él no acusa con los mayores sino que busca el diálogo. Si tu hijo tiene la madurez necesaria y te da la confianza necesaria, puedes establecer horarios y acuerdos para que tenga un celular.

