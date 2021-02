Coito sobre los amistosos de la ‘H’: «La intención es ganar ambos partidos»

HONDURAS.- El entrenador de la Selección Nacional, Fabián Coito, opinó en conferencia de prensa acerca de los amistosos que tendrá la «Bicolor» ante Bielorrusia y Grecia en la fecha FIFA de marzo.

Coito comenzó hablando acerca de la importancia que le está dando a la Selección Mayor y a la Selección Sub-23.

«Estoy dedicado en estos momentos a la Mayor. Estoy preparando los partidos, vamos a dividir el cuerpo técnico. Voy a acompañar a la Sub-23 al primer partido (del preolímpico) e inmediatamente me voy a Bielorrusia para estar antes de que lleguen los jugadores para asegurar todas las condiciones de preparación e ir recibiendo los futbolistas».

Además, aprovechó para mandar un mensaje a todos los que dicen que no está trabajando con la Selección. «No es correcto decir que no me estoy ocupando la selección mayor, esta se trabaja en formatos especiales que son las ventanas FIFA donde tenemos la única posibilidad de contar con los jugadores y el tiempo entre una ventana y otra se aprovecha de diferentes maneras».

Coito sobre los próximos amistosos de Honduras

«Contento primero por haber conseguido amistosos en esta fecha FIFA, era muy difícil por las eliminatorias que se están jugando en los continentes. También que los rivales sean de la magnitud y jugar en Europa es muy bueno para nosotros. Los rivales serán muy exigentes cada uno con su nivel y presente, son partidos que nos van a permitir una última preparación de cara a lo que tenemos poder delante», expresó Fabián Coito.

Sobre ambos partidos explicó. «La intención es ganarlos ambos partidos, pero la finalidad es que nos dejen cosas positivas de cara a las competencias que se nos vienen, espero un buen rendimiento de nuestros jugadores y un resultado positivo».

El estratega sudamericano también explicó que ya ha estudiado a los próximos rivales de la Selección. «Ya días venimos dándole seguimiento a los rivales en este caso Bielorrusia y Grecia. Intentaremos ir con lo mejor, el año pasado no lo hicimos bien por muchas cosas extra deportivas, el Covid-19, permisos, viajes y Liga Nacional».

Y agregó. «Son rivales duros y más el fútbol europeo, estamos viendo su forma de juego, comportamiento de los futbolistas en el campo. No solo de los más fuertes de Europa, pero serán buenos juegos».

