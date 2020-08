CNBS aclara: Período de gracia «no era sinónimo de condonación de intereses»

TEGUCIGALPA, HONDURAS. El 59 % de la cartera de crédito, que asciende a alrededor de 277 millones de lempiras, fue acogido en el mecanismo de alivio en diferentes modalidades desde marzo hasta junio de 2020, así lo detalló Evin Armando Andrade, superintendente de bancos de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS).

Agregó que durante ese tiempo, se presentaron constantes denuncias y reclamos en referencia al tema de la capitalización de intereses.

En ese sentido, el funcionario de la CNBS detalló que se recibieron alrededor de 1,986 denuncias y consultas; sobre estas, indicó que el 99 % han sido resueltas.

«El periodo de gracia en ningún momento era un sinónimo de condonación de interés. Lógicamente había un devengamiento que, luego, al momento de terminar el periodo de gracia, estos estaban siendo capitalizados, lo que fue una alarma para las personas».

Para el funcionario, no muchas personas lograron entender el procedimiento y por eso las denuncias.

Andrade señaló que para aliviar el impacto económico, el sistema financiero brindó opciones como el pago de intereses de contado y pagar interés a un crédito paralelo en condiciones favorables.

El 59 % de la cartera de crédito que se acogió al mecanismo de alivio debe de abocarse al sistema financiero para que se les dé un plan de pagos. El cual deberá adecuarse a la capacidad de pago del usuario.

Lea también: Conceden arresto domiciliario para diez «socios» de los Valle Valle

CNBS dio plazo hasta el 31 de diciembre

Debido a que el trámite es engorroso, Andrade indicó que la CNBS dio plazo hasta el 31 de diciembre para que se procedan a realizar todas las readecuaciones; se tiene que mantener la misma categoría de riesgo que se tenía en febrero.

Aclaró que el hecho de que la CNBS diera plazo para la readecuación no significa que los intereses no irán en aumento. Algunos clientes les han manifestado a los bancos que no pagarán porque tienen plazo hasta el 31 de diciembre

«Quiero aclarar que cuando decimos que tienen hasta el 31 de diciembre es para reestructurar sus obligaciones. Les recuerdo que durante todo este tiempo los intereses siguen corriendo y por ende, se tiene una obligación más grande», manifestó.

🔹 Suscríbete gratis a más información sobre #COVID19 en nuestro WhatsApp haciendo clic en el enlace: https://bit.ly/tiempodigitalhn