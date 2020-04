TEGUCIGALPA, HONDURAS. Para el clima de esta tarde, Carlos Canales, pronosticador del Centro de Estudios Atmosféricos Oceanográficos y Sísmicos (CENAOS), dijo que prevalecerán las temperaturas cálidas en gran parte del país.

Sin embargo, Canales aclaró que no se descartan lluvias y chubascos en algunos sectores de la región sur, occidental y central de Honduras. Las temperaturas máximas alcanzarán los 38 grados.

Sensaciones térmicas

Para esta tarde del sábado, en el sector Litoral Caribe la sensación térmica alcanzará máximas de 32 grados centígrados y 34 grados en el Valle de Sula.

Mientras que las temperaturas para el occidente serán de 33 grados y en el oriente de 38 grados centígrados. Asimismo, la región sur experimentará 36 grados y la región central con 33 grados, según el informe.

Oleajes

De acuerdo a CENAOS, los oleajes este sábado serán de 1 a 3 pies en ambas costas del país.

Ante altas temperaturas se recomienda:

a) Beber abundante agua, más de 2 litros aunque no tenga sed.

b) No abusar de líquidos azucarados o que contengan cafeína.

c) Permanecer la mayor parte del tiempo bajo la sombra o en lugares climatizados.

d) Disminuir esfuerzo físico en las horas de más calor. Usar protector solar.

e) Usar ropa clara, ligera y holgada

f) No permanecer dentro de vehículos estacionados bajo el sol. Peor dejar a los niños con los vidrios cerrados.

g) Consultar al médico al sentir malestares relacionados al calor, o insolación.

h) Mantener medicinas en lugares frescos.

i) No descuidar a niños menores o ancianos que están dentro del rango de riesgo.

