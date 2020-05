Clausuras escolares serán con arreglo de pago por crisis de Covid-19

TEGUCIGAPA, HONDURAS. Los padres de familia podrán acceder a arreglos de pago por concepto de clausuras escolares para este año, según lo indicó Carlos Sabillón dirigente de la Federación Nacional de Instituciones Educativas Privadas de Honduras (Fenieph).

Lo anterior, estará vigente, una vez que se resuelvan los problemas en los centros educativos relacionados al pago de docentes y otras falencias que el Sabillón detalló.

El entrevistado enfatizó que los pagos a docentes y entidades de previsión serían hechos diferidamente entre julio y diciembre. Tomando en cuenta que ahora lo urgente es pagarles a los maestros que están atendiendo en línea a los alumnos, porque la mora de los padres de familia en este momento es alta.

En ese sentido, el dirigente señaló que hay institutos que tienen una mora hasta del 80 % porque los padres no han cancelado. Y, no cuentan con un colchón económico para pagar tres meses de planilla a los “que son cerca de 18 mil y 20 mil empleados no docentes”.

A renglon seguido, enfatizó que además de esos problemas se enfrentan a problemas relacionados con el aumento a los costos operativos.

«La luz y el agua se han incrementado sin saber por qué, además de la vigilancia que esto se sigue cumpliendo en los centros educativos». Ante ello, Sabillón indicó que existe la necesidad de un «plan de amortización para las planillas”.

Gobierno debe asegurar pago a los docentes

Sobre el tema, Edwin Hernández, presidente del Colegio de Pedagogos de Honduras (Colpedagogosh), sostuvo que el gobierno debe asegurar el pago de los docentes para que, de esa forma, se garantice la educación de los alumnos.

“Estos compañeros docentes no deben ser ignorados por la Secretaría de Trabajo, porque ellos se rigen por el Código del Trabajo y no es posible que no los apoyen”, señaló Hernández.

Asimismo, Carlos Sabillón agregó que ya presentaron al Congreso Nacional una solicitud de pago. Esto, no solo para los centros educativos privados; sino también para el Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) y el Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (Inprema) para diferir esos pagos.

Lo anterior, tomando en cuenta que son cerca de 2 mil establecimientos educativos que están en esa condición. Estos tienen casi 300 mil alumnos y alrededor de 18 mil profesores.

Amortización de pago a docentes, una posible solución

A criterio de Miguel Gómez, extitular de la Dirección Departamental de Educación de Francisco Morazán, no debe haber diferencia entre docentes del sector público y privado.

“Estamos hablando de la educación en general donde se debe garantizar la educación de todos los niños, sin importar sin son del sector oficial y no gubernamental. Si no se les paga a los docentes del sector privado, se afecta a los educandos”, sostuvo Gómez.

Es por ello, que recomendó que se haga una amortización del pago de docentes. Esto, debido a que, «los padres de familia no están teniendo ingresos para cumplir con la educación de sus hijos y eso es inviolable», concluyó.