Cifras del coronavirus| El virus está débil y «envejeciendo» en todo el mundo

No son comentarios lanzados a la ligera, cada vez más expertos aseguran tener pruebas de que el temido coronavirus es cien veces menos peligroso e incluso, poco a poco, se va debilitando, no solo en Italia, sino en todo el mundo.

A los expertos italianos Giuseppe Remuzzi y Alberto Zangrillo, se une Massimo Clementi. Para conocer sobre él: es director del Laboratorio de Microbiología del Hospital San Raffaele de Milán y uno de los máximos expertos en la primera línea de la pandemia.

Recientemente participó en un estudio científico que comprueba que la carga viral que tenía el SARS-CoV-2, nombre técnico del nuevo coronavirus, a principios de marzo ha disminuido en gran medida.

«La carga vírica del SARS-CoV-2 hoy es hasta cien veces inferior que en marzo», dijo.

El trabajo comparó la «carga viral» de 100 pacientes ingresados en el hospital en los primeros 15 días de marzo con la de 100 pacientes llegados a finales de mayo.

«La cantidad de virus presente en los pacientes que nos han llegado de mayo es enormemente más baja frente a los que ingresaban en marzo», informó. Pero Clementi se refirió a un detalle importante que da esperanza a todos.

Este fenómeno, no se da solo en Italia, sino en prácticamente todo el mundo, incluso en Florida, Estados Unidos. «Donde el confinamiento ha sido mucho más suave que en España o en Italia» está ocurriendo esto, apuntó el experto.

«Alguien ha dicho que es como si el virus hubiera envejecido», agregó. Lo cierto es que esta gran diferencia no solo se observa en pacientes jóvenes, también en mayores de 65 años.

¿Por qué está debilitándose el coronavirus?

Clementi aclaró que esta diferencia no se debe a una mutación sino a una «adaptación» al nuevo huésped, los humanos. Este dato, para Clementi, será fundamental, pues en caso de una segunda ola de contagios, será mucho menos agresivo.

«La replicación es un elemento fundamental para un virus. Este infecta para poder replicarse en las células del huésped. Si esta acción, como observamos, no ocurre de manera eficiente, puede deberse a varios motivos. Podría ser a causa de una mínima mutación genética que todavía no vemos y que quizás veamos en el futuro próximo. O por cualquier otro factor que no favorece la infección violentísima que veíamos al principio».

Y añadió. «No tiene nada que ver con la inmunidad de grupo. La debilidad del virus es algo independiente del hecho de que se pueda desarrollar inmunidad contra él. Se trata de una adaptación del SARS-CoV-2 a los seres humanos».

¿Segunda ola de contagios?

Así como ve el panorama, el experto italiano, Clementi, considera que el mundo no debería preocuparse tanto por la evolución del coronavirus, sino por el surgimiento de otro virus que ocasione una nueva epidemia.

«Nadie puede saber con seguridad si habrá una nueva ola de contagio, lo temíamos con el Sars pero no ha ocurrido. Y, por el contrario, el virus ha desaparecido», indicó.

«En lo que respecta a Sars-CoV-2, puede haber brotes locales y será decisivo cómo reaccionemos, aislándolos, identificando contactos y confiando los pacientes a la medicina local para que salgan de los hospitales sólo ante posibles casos graves», concluyó Clementi.

