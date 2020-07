Chiquis Rivera y su esposo dan positivo a coronavirus

REDACCIÓN. La cantante Chiquis Rivera dio a conocer que tanto ella como su esposo Lorenzo Méndez dieron positivo a coronavirus.

A través de una transmisión en vivo en Instagram, la hija de la recordada Jenni Rivera, expresó que es la tercera vez que se realiza la prueba de coronavirus, siendo las dos anteriores hechas por precaución.

Y aunque en aquellas ocasiones dio negativo, en esta tercera prueba el resultado ha sido diferente. La intención de realizársela fue porque Chiquis quería mantener la tranquilidad y para tomar precauciones antes de viajar a San Diego, donde pasó unos días reconciliándose con se esposo.

«Yo la verdad me he sentido muy bien, sí me he sentido un poquito cansada, pero también ayer hice un poquito de ejercicio y me sentí rara, pero la verdad no tengo calentura. No me duele mucho el cuerpo, sólo me siento un poquito rara, no me saben mucho las cosas, pero estoy bien, ahorita me veo así porque no me maquillé y no me peiné», indicó Rivera.

En la transmisión se le puede ver en la cama de su habitación, donde luce al natural y sin la producción que suele lucir sobre el escenario.

Chiquis Rivera se encuentra bien

”Me sacó de onda porque las otras tres veces que me la había hecho había salido negativo. Esta vez me lo hice en dos lugares diferentes no más para estar segura y los dos llegaron positivos el día de hoy, así que como les digo me siento bien, no tengo nada de calentura gracias a Dios”, expresó ante algunos de sus miles de followers.

«Esto sí es real, la verdad nunca pensé que me iba a dar porque uno toma las precauciones, me pongo los guantes, el cubrebocas, sanitizamos todo el tiempo. Lorenzo también dio positivo y la verdad de las cosas es que cuando yo vi a Lorenzo, a él ya le dolía la garganta y luego me agarró de besos porque me extrañaba. La verdad no sabemos, puede ser en cualquier lugar», finalizó.

