CHICO: ¿Bajo qué condiciones volverá la construcción?, la «guaca» se termina

TEGUCIGALPA, HONDURAS. En una condición «calamitosa» se encuentran los pequeños empresarios del sector construcción debido al cese de operaciones por COVID-19. Quieren volver, pero no exponer a sus trabajadores a un contagio masivo, expuso el gerente general de la Cámara Hondureña de la Industria y la Construcción (CHICO), Silvio Larios.

Él, también detalló cuáles son las condiciones que deben presentarse para que el rubro regrese a las actividades. Por su parte, ya entregaron a las autoridades gubernamentales los protocolos de bioseguridad que elaboraron, específicamente, para los obreros.

Lea también: Sacrifican sector construcción y agrícola; L1,600 millones a manos de INVEST-H

Salud tendrá la última palabra

En primera instancia, para conciliar el retorno a las actividades entre las dirigencias de la construcción, están a la espera de que los manuales mencionados previamente pasen por una revisión y su consecuente aprobación.

«Mientras no tengamos nuestros protocolos aprobados no podríamos tener un ambiente apropiado para trabajar», precisó Larios. Además, añadió que no trabajarán si Salud no cumple con brindar datos fidedignos del avance de la enfermedad en el país.

«Todo dependerá de la calidad de información que se maneje de los contaminados, de las pruebas en sí. Que den una información más fiel y nos podamos acoger a ella; quien tendrá la última palabra es Salud», aseveró.

¿Y el Gobierno? «La guaca se está terminando»

Otra condición que impone la CHICO para la reactivación de obras es la actualización gubernamental con los pagos atrasados. Instituciones estatales adeudan, según estima Larios, casi cuatro meses de salarios.

«La implementación de medidas de bioseguridad en cada proyecto son caras, pero debemos proteger al personal. El Gobierno no está pagando a tiempo, en algunos casos desde enero no ha pagado nada. A la mayoría (de empresas) se le adeuda bastante», argumentó el ingeniero civil.

Una vía más que necesitan en cuanto a la parte monetaria es la apertura de líneas de crédito. Piden a la banca garantizar el acceso a los mismos.

La afectación del paro de labores está pasando una factura sumamente alta a los propietarios de compañías de menor capital. Así lo relata Larios: «Los micro, pequeños y medianos empresarios están en situación de calamidad. Han estado apoyando a sus obreros, pagándoles los días de suspenso, pero la ‘guaca’ se está terminando».

Disonancia

Un último aspecto que mencionó el ejecutivo de la CHICO es que no hay una concordancia de acción por parte de las autoridades municipales con las del Gobierno central.

«Hay municipalidades que dicen cosas que contrarían a lo que dicen las autoridades del Gobierno Central. Por mucho que querramos arrancar, si ellos están cerrados en no iniciar por temor al contagio, no vamos a estar en nada», detalló.

Finalmente, el ingeniero selló su explicación de las condiciones óptimas expresando que, después de que se garanticen las mismas, quedará a criterio de cada empresario reiniciar o no las actividades.

«Cada quien va a saber si dispone los recursos y cree que las condiciones son las más idóneas, esperando a que las autoridades indiquen es que es el mejor momento para iniciar», concluyó.

