Honduras. La penosa situación de salud es misma en todo el país, al igual que en San Pedro Sula, la falta de insumos también golpea al centro de triaje en La Ceiba.

Está ubicado en donde era antes el Hospital Atlántida, pero faltan insumos, como los hisopos para hacer las muestras PCR. De tal forma que van 48 horas sin que los ciudadanos hagan sus pruebas.

Ayer, El Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager) informó hay 669 nuevos casos de coronavirus, por lo que ascienden a 27,053. Lamentablemente reportaron 46 fallecidos más.

Casualmente, en Atlántida hubo más reportes de casos: 167, donde también hay uno murió. Si no les hacen pruebas, hay personas que están contagiadas y muchos son de La Ceiba.

Ante eso, Dairo Lalín -miembro de la Unidad Municipal de Salud de La Ceiba- explicó: “Tuvimos un pequeño retraso en el tema de las pruebas rápidas, pero cabe resaltar que las consultas no se han detenido. Nosotros los médicos clínicos, si observamos que tiene los síntomas de covid-19 le damos seguimiento. Este «va desde el aislamiento hasta darle medicamentos”.

A pesar de que no les pueden hacer los exámenes, llama a la población a contundir asistiendo a la consulta en el centro de triaje de La Ceiba. «Ya no queremos seguir aumentando el número de fallecidos porque están llegando a una atención tarde”. Los horarios son: de 7:00 am a 1:00 pm.

Otro policía fallece

Ayer murió el oficial de la Policía Nacional, Juan Francisco Castro Salavarria, en la sala de Covid del Hospital Regional Atlántida, en La Ceiba.

El oficial de 38 años de edad ingresó al centro asistencial por complicaciones médicas. Estaba asignado al Unidad departamental Progreso, Yoro. Fue ascendido (después de muerto) a Clase I y reconocido como “Héroe Nacional” por la institución policial.

