CCIT: “Nos preocupa que dilaten pasar a Fase II de la reactivación”

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Seriamente preocupados están las autoridades de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa (CCIT) por la dilatoria que el gobierno le da al tema de pasar a la Fase II de la reactivación gradual e inteligente de la economía nacional.

Así lo manifestó a Tiempo Digital el presidente de esa organización de la empresa privada, José Luis Rivera.

“Cada día que pasa es dinero que la gente no tiene. Hay millones de hondureños que no están yendo a trabajar porque todavía está limitado al 20 %, o la clientela está uno de cada diez y eso para las empresas no es suficiente”, señaló Rivera.

En ese sentido, el ejecutivo expresó que él no integra la mesa multisectorial. Sin embargo, a través de su representante, Menotti Maradiaga, solicitó 3 cosas: La primera es pasar a la Fase II, aumentar a dos dígitos la circulación de personas o abrir sábados y domingo.

“Pero ahorita las tres opciones se están postergando y es una semana más de cero ingreso a muchas compañías. Todavía es muy bajo el comercio o las personas que compran bienes y servicios. En algunos casos no es suficiente para que las compañías tengan una recuperación”, aseguró.

“Cada día que pasa va a costar más una recuperación”

De acuerdo con el entrevistado, dichas propuestas duplicarían el flujo de personas y serviría para mejorar los ingresos de las empresas.

“Lo otro es que bastantes personas circulan ya sea por desesperación o por necesidad. Ellos incumplen estas medidas de contención pero uno no los puede culpar. Ya pasaron casi 160 días y hace tres semanas se inició con un flujo reducido”, reiteró.

De ese modo, acentuó que la situación en general es bastante mala y la economía del país sufre gravemente.

“Cada día que pasa va costar más comenzar una recuperación. Estamos consiente que la salud es primordial pero se ha trabajado en eso. Se han abierto triajes que están dando resultados. Ya hay cierta capacidad hospitalaria que permite cierta holgura y creo que se puede ir abriendo en una forma paulatina, se debe acelerar un poco más el paso en ese sentido. Y si se dispararán los casos pues se podría bajar un poco, pero, a la tercera semana aún estamos en una Fase 1 y la necesidad es muy grande de comenzar a mover la economía», recalcó

A renglón seguido apuntó «Aquí estamos sufriendo todos: empresa privada, gobierno y los colaboradores que andan en los cientos de miles que están en desempleo o suspendidos”, concluyó el compareciente.

