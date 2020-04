CCIT: La apertura de centros comerciales favorecerá a la economía nacional

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Daniel Fortín, vicepresidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT) habló sobre algunos puntos o propuestas que él considera que podrían solventar en alguna medida las pérdidas económicas de las empresas tras el periodo de cuarentena a causa de la pandemia de COVID-19.

En ese sentido, manifestó que es necesario buscar soluciones para que en este tiempo de crisis las empresas no cierren. Asimismo, para que no deban verse obligados a despedir a sus empleados para sostenerse.

Una de las soluciones que expresó, es que los centros comerciales deberían mantenerse abiertos para ayudar a la economía. Sobre esta idea, manifestó que está relacionada a la reactivación de ciertos negocios.

Indicó que los centros comerciales deberían funcionar, siempre y cuando sea de forma ordenada y tomando las medidas de seguridad establecidas.

Sobre el tema el funcionario de la CCIT apuntó: «A mí me parece que mantener la economía estática nos va a traer mayores problemas a futuro».

CCIT: solo se trata de abrir área financiera y supermercados

Por otro lado, el representante de la CCIT señaló que cuando opina que deberían abrir los centros comerciales, no se trata de abrir todas las tiendas, sino solo la parte financiera y los supermercados.

Así lo expresó: «Cuando yo me refiero a que abran los centros comerciales no me refiero a que se abran completamente, sino la parte financiera y los supermercados, además de la zona de comidas. Eso para que puedan ir, bajo las medidas necesarias, las personas de la tercera edad».

Además, señaló que este sería un beneficio exclusivo para las personas más vulnerables. No obstante, Fortín cree que también podría tomarse en cuenta abrir esa posibilidad para la población en general.

«Y tal vez, un par de días a la semana, se pueda atender para otros sectores del pueblo, con el debido orden», agregó.