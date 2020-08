Castañeda: «Es un desastre», ¿cómo va a tener esperanza el sector mipymes?

TEGUCIGALPA, HONDURAS. El presidente de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes), José Castañeda, expresó a Diario TIEMPO Digital que considera necesario que el financiamiento del sector deje de hacerse con intermediarios.

Castañeda explicó que no deben ser manejados por el Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI) sino de forma directa a las mipymes, teniendo en cuenta que están en calificación negativa en los burós de crédito por no poder pagar financiamiento.

Castañeda agregó que «el problema es que han puesto los recursos en BANHROVI, tanto de financiamiento como de cooperantes, para que supuestamente la banca de primer piso lo entregue a mipyme pero no cambiaron la legislación. Entonces no sirve de nada».

«Ahí se va a quedar en BANHPROVI y en los anaqueles de las bóvedas de los bancos; el mipyme no tiene acceso, sobre todo, después de casi cinco meses de estar sin ingresos», dijo Castañeda.

Asimismo, indicó que las regulaciones de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) impedían también el financiamiento al sector mipyme; siendo los más afectados los productores agrícolas.

De esta forma, aseguró que será imposible que los recursos lleguen a la producción. «Deben entender de una vez por todas que si no producen comida la gente se va a rebelar. Vamos hacia una descomposición social gracias a que no hay políticas de Estado que vayan encaminadas a fortalecer el circulante en el país. Si no hay circulante no hay consumo y, si no hay consumo, no hay empleo».

Lea también – Lidia Cardona: PGR conoce elementos jurídicos para demanda por hospitales móviles

Sin esperanzas para su reactivación económica

El presidente de las mipymes dejó muy claro que el sector no tiene ninguna esperanza para reactivarse económicamente ya que no disponen de los recursos y el financiamiento para poder hacerlo. «No podemos hacer absolutamente nada, porque se requiere recurso».

«Ya el pyme perdió absolutamente todo su negocio porque no pudo pagar renta. No pudo pagar planilla, no va a poder pagar el impuesto. Le van a suspender el registro tributario al no pagar el impuesto sobre la renta a finales de agosto y no va a poder operar», subrayó.

«Cómo vamos a tener esperanza (…) es un desastre», concluyó indignado Castañeda.