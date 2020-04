Carlos Umaña: «Si encierran al Valle de Sula, no se enoje; son medidas acertadas»

CORTÉS, HONDURAS. El presidente de la Asociación de Médicos de Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) de San Pedro Sula, Carlos Umaña, solicitó comprensión a la ciudadanía del departamento de Cortés y de El Progreso, Yoro, por la ordenanza de gubernamental de regresar al toque de queda absoluto.

«Si encierran al Valle de Sula, no se enoje, son medidas congruentes y acertadas producto que muchos no entienden. Hay que revestirse de paciencia y orar mucho», fueron las declaraciones de Carlos Umaña a través de su cuenta personal de Twitter.

No obstante, el médico señaló que en torno al decreto ejecutivo publicado en La Gaceta el pasado sábado, hay «mucha confusión», por lo que el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER) debería aclarar a la ciudadanía cuáles son los alcances de la cuarentena total.

«Mucha confusión. SINAGER deberá aclarar a qué parte de la cadena de alimentos se le permite a domicilio y a qué otra cierre total. (…) Sugerimos aclarar los alcances de la cuarentena total, entendiendo el hambre y la necesidad. Y a la población: no abuse de ciertas medidas humanitarias», dijo Umaña

Cabe destacar que el pasado viernes, el mandatario Juan Orlando Hernández, anunció una «cuarentena especial» para todo el Valle de Sula. Sin embargo, los habitantes creyeron que el presidente solo se refería a que no se podría salir hacia otras ciudades, no precisamente de sus hogares. Al día siguiente, el sábado, en La Gaceta apareció publicado el decreto, pero no todos los hondureños se enteraron de esto.

En ese sentido, fue hasta ayer domingo a eso de las 9:00 de la noche que el alcalde de San Pedro Sula, Armando Calidonio, mediante una comunicación telefónica con el programa 30/30 confirmó que en todo Cortés y El Progreso, Yoro, la circulación de personas quedaba prohibida desde el 6 al 12 de abril.