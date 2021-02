Carlos Pavón analiza los delanteros de la Selección Nacional

SAN PEDRO SULA.- Sin duda alguna que Carlos Pavón es un referente histórico de la Selección Nacional de Honduras.

No solo por su liderazgo, sino que por la cantidad de goles de anotó con la remera de la «Bicolor»: 57 anotaciones en 101 partidos.

Esto le ayudó a conocer la «biología» del delantero, ya que al vivir en carne propia las exigencias que se tiene en la «H», el ahora comentarista deportivo es una voz autorizada para analizar la joven delantera que comanda el estratega uruguayo, Fabián Coito.

Pavón analiza la delantera de Honduras

De manera EXCLUSIVA, el equipo de CRONÓMETRO contactó al histórico 9 para que analizara a detalle los prospectos que tiene Honduras para uno de los departamento más importantes del fútbol: la delantera.

Pavón en un principio dio «gracias a Dios» a que el país «cinco estrellas» cuenta con un buen arsenal ofensivo de cara a las competencia que se avecinan.

«Tenemos muchas opciones gracias a Dios, hay delanteros que en estos momentos están haciendo las cosas muy bien en el extranjero».

«El principal, obviamente, es el «Choco» Lozano, en su equipo está brillando y es muy importante que alce su nivel. Y luego le sigue Bryan Róchez que en Portugal esta haciendo las cosas muy bien. Benguché que acaba de llegar».

La «Sombra Voladora» no sólo se fijó en el material de los legionarios, pues también valoró el «hombre gol» que tiene Olimpia en ataque: el «cañonero del Aguán» Eddie Hernández.

«Eddie Hernández, que para mi sería un gran elemento para la Selección Nacional, porque no hay en estos momentos en la Selección un centro delantero, desde mi punto de vista, como lo es Eddie Hernández. Con el desempeño que hizo en los últimos partidos

con el Club Olimpia me parece de que debe tener una oportunidad en la Selección«.

¿Al «Choco» Lozano lo han usado mal?

Pavón reconoció las habilidades que tiene el delantero del Cádiz, Anthony Lozano, mismas que lo han llevado a conseguir el ascenso a LaLiga y destacables actuaciones en el máximo circuito del fútbol español.

«A mi me gustaría la verdad al «Choco» Lozano de media punta, para mi es un jugador muy técnico, habilidoso y muy inteligente para poder moverse y aprovechar los espacios que le pueda dejar su otro compañero en ataque».

Pavón considera que en procesos anteriores no se le explotó el potencial al ex-Girona, y argumentó que su posición debería de ser en la media punta.

«Me parece que en los procesos anteriores lo han utilizado muy mal, lo han utilizado como el centro delantero «9» fijo y me parece que es ahí donde no le da mucho resultado por sus condiciones, jugar de espalda a la portería no es para cualquier futbolista».

«Para mi él es más de frente al arco con la habilidad, el toque y la inteligencia que creo que es de las virtudes que al «Choco» hay que sacarle en la Selección Nacional«.

El comentarista de Univisión también dio sus valoraciones del posible acompañante de Anthony Lozano:

«Lozano debería de ir acompañado, para mi, de Eddie Hernández. Creo que Benguché es un chico que también tiene buenas condiciones pero hay que recordar que todavía está joven y ganando experiencia en el fútbol internacional, pero para la Selección tiene que ir

poco a poco».

«Bryan Róchez podría ser también acompañante del Choco Lozano, es un futbolista que también esta sacándole provecho a su experiencia en el extranjero y yo creo que por encima de Eddie Hernández y Benguché, creo que Róchez tiene un poquito más de experiencia por el hecho de estar en el extranjero y también haciendo goles».

El ataque «ideal» de Carlos Pavón

En su análisis, Carlos Pavón reveló la manera en la que le gustaría ver el esquema de ataque de la Selección Nacional de Honduras. «Ojito» Coito.

«El «Choco Lozano» siempre fijo como media punta, acompañado de Eddie Hernández o el mismo Bryan Róchez, y obviamente por banda derecha Alberth Elis y Rommel Quiotto, también Moya, que me parece que más por banda que por el centro».

«Douglas Martínez también, creo que ahí se tienen que pelear el puesto entre estos futbolistas tanto Elis con Bryan Moya, Rommel Quioto junto con Douglas Martínez

y pelear el puesto por esa banda porque son jugadores que son explosivos. Me gusta el ataque que esta teniendo Honduras y ojalá el señor (Fabián) Coito le saque provecho a esas circunstancias de futbolistas que tiene para los próximos compromisos».

