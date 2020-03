Bad Bunny reveló sus preferencias sexuales ¿Le gustan los hombres?

REDACCIÓN WEB. Benito Antonio Martínez, mejor conocido como Bad Bunny, se ha caracterizado por defender la igualdad de género y ahora, el cantante demostró que si se trata de hablar de sus preferencias sexuales no tiene reparo en hacerlo, a la vez reveló algunas intimidades.

En ese sentido, el reguetonero otorgó una entrevista a Los Ángeles Time, en donde fue cuestionado sobre su sexualidad. Esto, luego de los rumores de que a él le gustaban los hombres, por lo que se sinceró y admitió.

“Al final del día, no sé si dentro de 20 años me gustará un hombre. Uno nunca sabe en la vida. Pero por el momento soy heterosexual y me gustan las mujeres”, aclaró.

Asimismo, aprovechó el espacio para expresar que no se le debe dar tanta relevancia a la sexualidad. Al contrario, hay que enfocarse en cosas mucho más importantes.

Cabe recordar, que hace unos días, el puertorriqueño estuvo en el reconocido show de Jimmy Fallow, donde lució una falda larga y envió un mensaje de apoyo a la comunidad LGTBI, tras el homicidio de la transexual Alexa.

Bad Bunny se coronó como artista Spotify del año

El Auditorio Nacional de la Ciudad de México fue testigo de la primera entrega de los Spotify Awards a lo mejor del streaming. A la vez, Bad Bunny se coronó como el gran ganador al llevarse el reconocimiento como artista Spotify del año.

Es oportuno de mencionar, que Danna Paola, Ángela Aguilar, Aislinn Derbez, Luisito Comunica y Franco Escamilla, fueron los cinco presentadores de la ceremonia.

De acuerdo con Spotify, Karol G batió el récord por tener un millón de reproducciones de la canción “Tusa”. De manera similar, los espectadores se pararon a bailar y cantarla.

Aquí la lista de los ganadores de los Spotify Awards 2020: