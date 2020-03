Gabriela Guillén: «Es difícil destacar porque te dicen que es un deporte para hombres»

Este 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer, y por esa razón nos hemos contactado con Gabriela Guillén, seleccionada costarricense y también jugadora del Thór/KA de Akureyriy, Islandia.

La defensora habló con CRONÓMETRO y nos contó acerca de sus inicios en el fútbol y que tan difícil ha sido adentrarse en un deporte que por mucho tiempo fue llamado “para hombres”.

La joven de 28 años llegó a las filas del Thór/KA Akureyri de Islandia en el mes de febrero, luego de ser parte del Saprissa Femenino de su país. Cabe mencionar que Gabriela ya había sido legionaria con el Creighton Bluejays de la Universidad de Creighton en Omaha, Nebraska.

Además fue parte de la escuadra costarricense que por primera vez clasificó a la Copa Mundial Femenina de Canadá en 2015; único mundial femenino mayor donde Costa Rica ha tenido participación.

ENTREVISTA

¿Cuéntame sobre tus inicios en el deporte?

Yo empecé en el fútbol cuando era muy pequeña. Tenía seis años, estaba en primer grado. Una anécdota fue que la plata (dinero) que mis papás me daban para la soda en la escuela, yo ahorraba casi que todo y un día llegué y les dije “vean esto”, ¿Qué es esto? El uniforme de la selección de la escuela; obviamente era la única mujer y el uniforme me quedaba gigante.

Luego a los 10 años, el Deportivo Saprissa abrió una escuelita de fútbol solo para mujeres. A los 11 fue que empecé a jugar con mujeres, pero siempre jugaba con la selección de la escuela con hombres. Ya cuando entré al colegio a los 13 años, si había selección de mujeres. Ahí inicié a jugar a tiempo completo.

¿Qué tan difícil fue ir contra el sistema?

Es difícil destacar porque al inicio y cuando te ven jugando solo con hombres, te dicen que es un deporte para hombres, que no se puede. De hecho mis papas tuvieron que ir llamados a dirección por la directora que no querían que yo jugara. Ellos, lo que les dijeron era que si yo quería jugar que me dejaran.

¿Por qué eliges el fútbol como profesión?

Yo soy una persona a la que le gustan los retos y yo creo que el fútbol te reta día con día. Si bien es cierto, esta es mi primera experiencia como futbolista profesional, había estado en la universidad de Estados unidos, en Costa rica siempre tenía un trabajo que era el que me daba de comer.

¿Por qué no te quedaste en Costa rica?

El fútbol es algo que me apasiona y al tener la oportunidad de trabajar en ello, de dedicarme a ello a tiempo completo, era una oportunidad que no podía desaprovechar. Fue difícil llegar a este punto porque a mis 28 años no he sido profesional siempre en el fútbol… siempre he tenido otras obligaciones.

¿Empezaste ganando dinero cuando jugabas en Saprissa?

No, en Costa Rica el fútbol no es profesional. Saprissa igual que todos los equipos, ayudan económicamente pero no es un salario profesional para vivir de ellos. Mis compañeras y yo, nos comportábamos como profesionales, y nos cuidábamos pero no vivíamos de ello.

¿Qué tan apoyado es el fútbol en Costa Rica?

En 2019 hubo muchos cambios en cuanto al fútbol femenino en Costa Rica, se acercaron más patrocinadores, más equipos de primera división empezaron a tener su equipo femenino; antes era solo Saprissa. Este año creo que va a ser más positivo, inclusive la liga está siendo patrocinada por un banco que es el mismo que tiene el torneo masculino. Va creciendo, todavía no es cien por ciento profesional diría yo, pero la afición se va identificando con los equipos y va para arriba.

Seleccionada nacional…

Hablemos acerca de la primera vez que fuiste llamada a la selección costarricense.

Mi primera convocatoria a selección fue hace 14 años, cuando tenía 14 o 15 años, a selección sub-17. Con la selección mayor, la primera vez yo estaba en Estados Unidos, en 2011, la selección mayor tenía un fogueo con la selección de Estados Unidos y la entrenadora Karla Alemán fue la que se contactó conmigo para que yo viajara.

¿Qué sintió esa niña de 14 años al ser convocada por primera vez a una selección?

Para cualquier niña yo creo que en ese entonces, cuando me convocaron a mí y ahorita, ponerse la camiseta de la selección es una alegría, es una ilusión. Lo primero que me pasó por la cabeza es, como que tan lejos puedo llegar, poder estar en una selección mayor algún día.

Esa selección sub-17 era para la eliminatoria de Concacaf para el primer mundial en la historia sub-17 femenino, era una ilusión extra.

Costa Rica clasificó por primera vez a un mundial femenino en 2015 ¿Cómo fue ese proceso?

Ese proceso fue bastante bonito, obviamente con toda la ilusión y bueno, cuando lo conseguimos, creo que no solo para mí, ha sido una de las mejores experiencias y de los días más felices de nuestras vidas, como jugadoras de la selección.

Se enfrentaron ante Brasil, Corea del Sur y España ¿Cómo fue enfrentarse ante esas potencias?

El grupo fue bastante difícil, sin embargo creo que hicimos un buen papel para ser una selección debutante: un empate contra España, un empate contra Corea del Sur y contra Brasil perdimos con la mínima de 1-0 entonces, creo que nos preparamos muy bien. Siempre es bueno enfrentarse ante selecciones de primer mundo. Tuvimos un buen desempeño.