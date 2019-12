Así se jugará la primera Jornada de la Liga de Ascenso

Una vez listos los grupos para el próximo torneo Clausura 2019-2020 de la Liga de Ascenso, también se llevó a cabo el calendario de la primera Jornada.

Hasta el momento no se dieron las fechas de los mismo, sin embargo el inicio del torneo estará entre los días 17, 18 y 19 de enero.

El actual campeón del torneo Apertura 2019, es el Atlético Pinares de Ocotepeque, y quedó en el Grupo B y su primer encuentro será ante el Atlético Esperanzano.

JORNADA 1

GRUPO A

Victoria vs. Boca Juniors

San Manuel vs. Bucanero

Social Sol vs. Santa Cruz

Tela FC vs. Yoro FC

GRUPO B

Olimpia Occidental vs. Azacualpa

San Juan vs. Lepaera

Deportes Savio vs. Real Juventud

Atlético Esperanzano vs. Atlético Pinares

GRUPO C

Parrillas One vs. Santos FC

Brasilia vs. Villanueva FC

Atlético Independiente vs. Santa Cruz

Atlético Choloma vs. Lone FC

GRUPO D

Inter vs. Delicias FC

Juticalpa vs. Estrella Roja

Olancho FC vs. Genesis Huracán

Gimnástico vs. CD Broncos