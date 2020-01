Ashojaas: Gobierno aún no atiende emergencia de crisis de agua

TEGUCIGALPA, HONDURAS. El presidente de la Asociación Hondureña de Juntas Administradoras de Agua y Saneamiento (Ashojaas), Manuel Amador, en nombre de la ciudadanía, denunció que el Gobierno de Honduras no ha hecho nada para contrarrestar la crisis de agua potable que sufre la capital de Tegucigalpa.

En ese sentido, el directivo destacó que se realizarán varias medidas de presión a partir de la próxima semana para exigir que el Gobierno acciones ante la escasez del líquido vital, la cual azota con dureza a la población.

De esa forma, Amador manifestó: «El Gobierno ha hecho caso omiso a esta gran problemática que tenemos. Si el pueblo no acciona a exigir la construcción de nuevos embalses, no vamos a tener respuestas. Parece que las respuestas de este Gobierno son otras».

Además, el representante de la Asociación de Juntas de Agua informó que exigen la construcción de embalses para la almacenar el líquido vital. Señalaron que en Honduras, para poder exigir una respuesta, es necesario protestar y realizar acciones porque de lo contrario todo queda a la deriva.

«Hemos pedido hasta la saciedad la construcción de embalses, como Guacerique II y Río del Hombre, que podrían ser los solucionen la crisis de agua de la capital. Aquí tenemos un déficit de 100 millones de metros cúbicos», señaló.

Manuel Amador resaltó que con la construcción de la presa de Guacerique II, se podría llegar a almacenar hasta los 60 millones de metros cúbicos del líquido.

Sobre escasez de agua: «no nos queda otra que exigir»

Por otro lado, el directivo señaló: «Para solventar esta crisis no nos queda otra que exigir que se comience la construcción de pozos en los diferentes puntos de la ciudad donde se ha detectado que hay agua, pero esto no es una solución porque nosotros no sabemos volumen de agua que esto puede generar».

Manuel Amador también indicó que en los barrios y colonias ya hay comitivas realizando reuniones sobre este tema de la escasez del líquido. Por lo que indicó que están en pláticas sobre las próximas a tomar.

El directivo resaltó: «El Gobierno está anunciando que darán agua gratis, cosa que no es cierto porque llegue o no llegue el agua, el recibo del agua siempre llega a la casa, pero al parecer lo que tenemos que pagar es aire».