«Choco» viaja siendo negativo y arriba a Cádiz, «positivo»

España.- El delantero hondureño Anthony el «Choco» Lozano del Cádiz, ha vuelvo a dar positivo por Covid-19 y se perderá el partido del fin de semana contra el Barcelona. Así lo informó el entrenador del conjunto cadista, Álvaro Cerezo, en una rueda de prensa.

El «Choco» dio positivo nuevamente el jueves en una prueba PCR realizada por el club. De igual forma el entrenador Cerezo se mostró pesimista sobre cuánto tiempo estará fuera Lozano, «tiene que hacerse una serología y esperar a que tenga anticuerpos, y eso no es tan rápido».

«No puedo esperar 24 horas a ver si puede estar. Tengo que saber hoy, saber quién está o no disponible. No me gusta meter y sacar jugadores de la lista», concluyó Cerezo.

Con el partido de este sábado, Lozano se perdería su tercer juego al hilo del club, el primero fue la derrota 0-1 contra la Real Sociedad por la fecha 10 y el segundo, el empate 0-0 frente al Elche.

La primera vez que el «Choco» dio positivo fue en la concentración de la Selección de Honduras en Guatemala, país en el que debió permanecer aislado 10 días hasta dar negativo y volver a incorporarse con su equipo Cádiz. Lo curioso es que escasos días después, vuelve a salir positivo.

Hora del partido Cádiz vs Barcelona.

🗺️ ¿Desde dónde vas a ver el #CádizBarça? pic.twitter.com/QPhuHf6jfS — Cádiz Club de Fútbol (@Cadiz_CF) December 4, 2020

