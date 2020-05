Con animación tipo lego, China se mofa de EEUU por manejo del COVID-19

En una conversación entre un guerrero de Xian y la Estatua de la Libertad, el país asiático critica la gestión ante la crisis del Covid-19 de Estados Unidos.

Cabe mencionar, que la guerra entre China y Estados Unidos continúa, con el Covid-19 de por medio. Los ataques han volado en las dos direcciones desde que comenzó la pandemia. Ambos países han acusado al otro de crear y transmitir el patógeno y lejos de acabar esa lucha, los episodios se siguen sucediendo. El último capítulo lo ha protagonizado el país asiático.

Es preciso explicar, que esta vez ha creado una animación titulada Once Upon a Virus (Érase una vez un virus en castellano) mofándose de la respuesta que Estados Unidos y su presidente, Donald Trump, ha dado al Covid-19. En el vídeo se produce una conversación entre dos figuras que recuerdan a las famosas de Lego: por un bando, el chino, se representa a un guerrero de Xian, cubierto con mascarilla; por el otro, el estadounidense, la Estatua de la Libertad, que al inicio no porta mascarilla.

Durante la conversación, el guerrero enumera todas las medidas que ha tomado el Gobierno de China para contener la propagación y transmisión del coronavirus y acusa a la Estatua de la Libertad de no haber actuado ante las recomendaciones que recibían. La actitud que toma la estatua en el vídeo es de burla y de no creerse lo que están diciendo desde el país asiático. A medida que avanza el vídeo, la Estatua de la Libertad va enrojeciendo, necesita oxígeno y finalmente lleva mascarilla.

Esta lucha dialéctica, que ahora se ha representado en un vídeo, se ha vivido en la realidad durante estos meses. Sin ir más lejos, la semana pasada, Donald Trump afirmó tener pruebas de que el virus fue creado en un laboratorio de Wuhan, el foco de la pandemia. En otras comparecencias, acusó al Gobierno chino de ocultar información del patógeno e incluso vinculó la gestión asiática con intentar influir en las elecciones estadounidenses, que se celebrarán en noviembre de este año y a las que Trump aspira a la reelección.

Por su parte, desde China han negado que quieran interferir en los comicios de Estados Unidos y han devuelto el dardo al país norteamericano, planteando que el virus pudo entrar en su país traído por soldados de EEUU que participaron en los Juegos Mundiales Militares que se celebraron en Wuhan en octubre de 2019.

Lego se desmarca del vídeo

El vídeo, lanzado por la agencia pública estatal Xinhua, se ha viralizado y se han multiplicado las visualizaciones en tiempo récord. Muchos diplomáticos chinos han compartido la publicación en sus redes sociales. Por su parte, dado que las figuras recuerdan a Lego. La empresa de juguetes se ha desmarcado de ella y ha negado que haya formado parte de la creación. “No estamos involucrados en hacer la animación de ninguna manera”, ha comunicado su oficina de prensa.

