Ángel Tejeda confiesa: «Nunca llegó una lancha mandada por el Real España»

El ex aurinegro desmintió todas las anécdotas que surgieron en ese momento, desde que enviaron un rescate, hasta aclarar que él en ningún momento rescató a sus vecinos.

«Surgió una gran novela con eso, la gente me tenía como un héroe. Yo no quise hablar por ética y no es que no quería decir la verdad».

«Me tocó quedarme en el techo de la casa, nunca llegó una lancha mandada por el Real España, nunca utilicé una lancha para salvar gente».