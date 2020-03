Alfredo Adame presume que conoce a «El Negro de WhatsApp»

REDACCIÓN. El actor mexicano, Alfredo Adame presumió que se encontró con uno de los icónicos personajes virales de las redes sociales: El «Negro de WhatsApp».

En entrevista, el actor reveló que fue durante la Expo Sexo donde tuvo la oportunidad de conocer al famoso «Negro de WhatsApp», con quien se tomó algunas fotografías.

Señaló que el famoso personaje le estaba ‘echando ojos’, “me sentía medio asediado y mejor me eché a correr”, argumentó.

Expresó que no le dio miedo verlo, sino “ver lo otro”. “Salí corriendo, no me vaya a decapitar este hombre”, comentó.

Detalló que le pidió algunos videos para sus amigas y se portó a todo dar,“es un tipo muy amable, es haitiano”, finalizó.

En el stand (de Adulta) de la expo me encontré al negro del Whatsapp, les mando un saludo», escribió Adame en una publicación de Instagram.

El “Negro de WhatsApp” es un personaje que se hizo viral ya que una fotografía donde aparece semidesnudo y mostrando sus genitales era compartida por esta red social, vestía una camiseta verde, una toalla azul sobre su cuello y una boina con cuadros.

Quien es «El Negro de WhatsApp»

Con su sombrero, la toalla en sus hombros y un pene de un tamaño descomunal, la imagen del “Negro de WhatsApp” es un clásico en las redes sociales. Algo que comenzó como un truco, que funcionaba cuando ampliabas la imagen y se observaba el tamaño de su miembro, terminó convirtiéndose en un meme viral.

Este meme se trata de un fenómeno cultural y muy utilizado por miles de usuarios de WhatsApp. Esto no fue solo en Argentina sino que el personaje tomó trascendencia internacional.

Lo que se sabe del autor del meme es que fue develando su identidad en algunos foros en Internet. Según trascendió, es gay y vive en la zona de Nueva York y es el responsable de crear miles de fotomontajes con la foto del “Negro de WhatsApp” en distintos escenarios cotidianos.