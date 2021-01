Alejandro Reyes: «En Olimpia había algo que no llenaba las expectativas de Troglio»

SAN PEDRO SULA.- José Alejandro Reyes, nuevo jugador del Real España, compareció en rueda de prensa ante los medios de comunicación para hablar acerca de su llegada a la institución aurinegra.

Alejandro Reyes firmó por tres años y representará una alta importante para los objetivos trazados por la institución aurinegra para el Torneo Clausura y siguientes torneos venideros.

Conferencia de prensa de Alejandro Reyes

Alejandro comenzó hablando acerca de como su perfil de juego se adapta a las filosofía de la máquina. «El España es un equipo que se caracteriza por tener jugadores de buen pie, siento que puedo tener una buena química con los compañeros, porque esa es mi virtud, espero hacer bien mi trabajo y lograr objetivos con equipo».

Reyes recalcó que durante su estadía habrá «responsabilidad y compromiso», además hizo énfasis en qué iba «a trabajar y sacar mi máximo potencial».

Al ser consultado sobre si espera ser titular, explicó. «Eso va depender de los entrenamientos, el profe va decidir quién va jugar, sólo debo trabajar para ganarme un puesto. Me tocará esforzarme y respetar la decisión que tome al final el entrenador».

Reyes también aclaró que se encuentra físicamente bien. «En lo físico me siento bien, con Olimpia el torneo se terminó la temporada pasada, no es que he dejado de entrenar».

Acercamientos con la ‘Maquina’

Alejandro Reyes explicó como se gestó su fichaje por el equipo sampedrano. «Hace como tres o cuatro días hable con Rafa Villeda (presidente del Olimpia) y me dijo la posibilidad de venir al España. Eso me lleno de mucha ilusión. Me gustó venir aquí porque sé que este es un equipo que siempre está buscando llegar a finales».

El mediocampista reveló que en una ocasión el Real España intentó ficharle. «Antes de empezar el torneo (Apertura) si hubo acercamiento del España, pero no terminó en nada. Sólo me dijeron que los tuviera considerados si las cosas no salían bien con el Olimpia».

Reyes exteriorizó la razón por la cuál no era titular en su ex equipo. «Cuando estuve en Olimpia había algo que no llenaba las expectativas de Troglio.

Finalmente, Alejandro manifestó que no se siente presionado por las expectativas que su fichaje generó en la afición. «Lo tomo como una tranquilidad, el hecho de que la afición me este apoyando me compromete a un más a sacar lo mejor de mi y buscar los objetivos de que son importantes para el aficionado».

Te puede interesar: El «Potro» Gutiérrez: «Las finales y los clásicos no se cuentan, se ganan»

Suscríbete gratis a más información deportiva en nuestro WhatsApp haciendo clic en el enlace: http://bit.ly/35GpKtQ