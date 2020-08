Adiós “Chespirito”: sus programas salen del aire en todo el mundo

Malas noticias para los fanáticos del legendario comediante mexicano, Roberto Gómez Bolaños “Chespirito” (1929-2014). Y es que, tras más de 50 años de transmisión, sus programas ya no saldrán más al aire en todo el mundo, luego de que Grupo Televisa y Grupo Chespirito no llegaran a un acuerdo.

Así lo informó la tarde del sábado a través de su cuenta de Twitter, Roberto Gómez Fernández, hijo del actor y director de la productora. Sin embargo, aseguró que están buscando que regrese a la pantalla chica.

Sin decir nombres, su hermana Graciela Gómez Fernández, lamentó en la misma red social que la cadena de televisión considere que los programas “ya no valen nada”.

«Es una pena que quien más se benefició de los programas de ‘Chespirito’ hoy afirmen que ya no valen nada. A sus hijos nos dejó su cultura, su amor, su ejemplo, su estilo… Esa riqueza no se puede cuantificar. Los intereses económicos no están en la familia», escribió.

Graciela Gómez Fernández lamentó el trato de la televisora hacia el trabajo de su padre.

Fanáticos de «Chespirito» están molestos

Aunque ninguno reveló los motivos de esta decisión, de inmediato muchos usuarios de varias partes de América Latina expresaron su molestia; incluso, hubo quien lo calificara como una “catástrofe nacional”.

De acuerdo con Raúl Brindis, conductor de radio y televisión de Univisión, el viernes 31 de julio fue el último día de transmisión ininterrumpida tanto en televisión e internet, en México y el extranjero.

Por su parte, Florinda Meza, viuda de “Chespirito” y quien dio vida a “Doña Florinda” en El Chavo del 8, dio su opinión al respecto a través de su cuenta de Twitter, donde mencionó que ella no formó parte de las negociaciones.

«Aunque no tengo nada que ver porque inexplicablemente no he sido convocada a las negociaciones, creo que justo ahora, cuando el mundo más necesita diversión, hacer eso es una agresión hacia la gente», escribió.

La actriz de 71 años de edad criticó la decisión de la televisora, pues “va en contra de sus propios e intereses comerciales” y aseguró que dichos programas “son de culto”

Hasta ahora Grupo Televisa no ha emitido algún comunicado al respecto.

