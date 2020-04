¿Adiós a la temporada 2020 de la UEFA Champions League?

EUROPA.- El próximo miércoles 1 de abril, la plana mayor de la UEFA y sus 55 federaciones se reunirán en Nyon para tomar una decisión definitiva sobre la temporada 2019-2020 del fútbol europeo, la que quedó en «veremos» tras las suspensiones por culpa de la crisis sanitaria del coronavirus.

Por el momento existen dudas de cómo se van a recalendarizar los torneos internacionales del Viejo Continente y las ligas de cada país; aunque ya existe una idea más o menos desarrollada en el organismo europeo:

«Hay un plan A, B y C», señaló su presidente Aleksander Ceferin en conferencia de prensa.

UEFA tiene como opción la cancelación de la temporada 2020 de la Champions League

Y uno de esos planes es cancelar la temporada 2019-2020 de la UEFA Champions League que quedó con cuatro duelos pendientes de octavos de final.

«Es duro para mí imaginar todos los partidos que quedan a puerta cerrada, no sabemos si se podrá jugar con público o no. Y si no hay alternativa, será mejor dar por finalizados los torneos», señaló Ceferin.

«Si no conseguimos tener éxito en el reinicio de las competiciones, esta temporada probablemente se perderá», enfatizó el timonel de la UEFA, que este 1 de abril tendrá una reunión clave para el futuro del fútbol europeo, cuya opción más real sería dar por terminada la Liga de Campeones.

