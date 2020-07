¿A quién debes bloquear? Ahora Instagram te hará sugerencias al respecto

REDACCIÓN. Es interesante como las redes sociales cada vez se adaptan aún más a nuestras vidas. Siempre que tenemos la oportunidad, pasamos ahí metidos. Y, pues, dejamos bastante información al público.

Hay muchas opciones para guardar la privacidad en las plataformas. Pero, de alguna forma se nos podría estar filtrando contenido a alguien con quien realmente no sería bueno interactuar. Una posibilidad efectiva para evitar eso es el bloqueo.

Sin embargo, no siempre tenemos en mente a quién sería apropiado impedir que acceda a nuestras publicaciones y datos. Muy pronto, Instagram te comenzará a decir quién podría ser un candidato para sumarse a esa lista negra.

Más sobre tecnología – Frescura única: Sony pone en venta su nueva camiseta con aire acondicionado

Si eres un asiduo usuario de las redes, sabes que, en Instagram, puedes ver recomendaciones de personas que deberías seguir. Eso ya es algo común. Ahora, esa app, mediante un algoritmo, también te planteará quién podría ser un perjuicio para tu seguridad.

Facebook está trabajando actualmente en esa característica de Instagram. Y no, no es simplemente una sugerencia sin sentido. En realidad está relacionada con la integración de ambas plataformas que se está fraguando.

¿Cómo funciona el mecanismo que aplicará Instagram? Es muy sencillo. El sistema buscará a las personas que tengas bloqueadas -o que bloqueaste previamente- en Facebook y, si esos mismos contactos aparecen en tu «Insta», te recomendará que los bloquees ahí también.

Lo que aún no está claro es si el proceso se basará en el reconocimiento de los correos electrónicos u otros datos y similitudes de casa usuario.

No obstante, la función aún está en fase de desarrollo y sólo podremos usarla hasta que Facebook adapte Messenger a Instagram, lo que ocurriría pronto.

El ingeniero Alessandro Paluzzi se refirió a lo que se prevé y opinó que «probablemente se habilitará cuando la integración de Messenger sea completada».

#Instagram is working on a page where it'll show the suggested contacts to block 👀

I think this feature will probably be enabled when the integration of #Messenger is completed, we'll find on that page the contacts we have blocked on #Facebook so we can block them here too 🧐 pic.twitter.com/ug2bqR5jn6

— Alessandro Paluzzi (@alex193a) July 2, 2020