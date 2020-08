50 mil casos de violencia doméstica en Honduras tras confinamiento

SAN PEDRO SULA, CORTÉS. A ocho meses de haber iniciado el año y tras el confinamiento que se vive en Honduras, decretado por el gobierno ante pandemia del COVID-19, los casos de violencia doméstica e intrafamiliar aumentaron de manera excesiva.

Por lo tanto, dichas acciones llevan a la conclusión que el confinamiento en los hogares hondureños, ha sido desfavorable para las mujeres.

Luego de darse a conocer estadísticas del Sistema de Emergencia Nacional 911, las cuáles revelan que desde enero hasta junio, alrededor de 50 mil personas denunciaron sufrir algún tipo de violencia. Asimismo, indicaron que hasta el 2019, el 93% de las victimas eran mujeres.

Estos datos dan ha conocer no solo números, sino también una nueva crisis que azota al país, dónde no se está respetando el derecho a un espacio seguro en el hogar. Mismo que debería gozar cada miembro de la familia. Esto viene a exponer el machismo que se manifiesta, no solo en Honduras, sino a nivel mundial.

La información brindada por el 911, revela que las denuncias de violencia doméstica e intrafamiliar en 2017 fueron 50,231. Mientras que en 2018 se registraron 72,600 y en 2019 la cifra ascendió a 94,720.

Lo anterior, evidencia un fuerte incremento en la cantidad de denuncias en los últimos tres años y todo apunta a que 2020 no será la excepción. Eso, debido a que se totalizan casi 50,000 denuncias en la primera mitad del año.

Inician campaña contra la violencia doméstica

A raíz de esto, la Asociación Calidad de Vida lanzó la campaña “Mujer, No Estás Sola” #MujerNoEstásSolaHN. Entre otros objetivos, esta busca promover espacios seguros en el hogar, mediante una distribución equitativa de tareas, donde todas y todos colaboran, y se apoyen mutuamente.

Tras el incremento masivo de casos, es necesario hablar de esta realidad, por lo que, la Asociación Calidad de Vida realizará este 25 de agosto de 2020, a las 10:00 a.m. el Foro: “Mujer, No Estás Sola”.

En el evento participarán Ana Cruz, Directora de Asociación Calidad de Vida; Alia Kafati, fundadora de la organización «Hay Salida»; Viena Venegas, Coordinadora General de la Asociación de Mujeres del Valle de Amarateca (ASOMUVA); y Gloria Márquez, lideresa del Consejo de Desarrollo Integral de la Mujer Campesina (CODIMCA).

Como determinante a esta crisis, la violencia no tiene distinción, y es el indicador que emite el Observatorio de Violencia Contra las Mujeres. Esto, al registrar la muerte violenta de 162 mujeres, contabilizadas del 01 de enero hasta el 30 de julio de 2020.

Crisis de aumento de violencia en el mundo

La Organización Mundial de la Salud (OMS), también confirmó el aumento de violencia contra las mujeres, por la cuarentena. Al respecto, los expertos prevén que si el confinamiento continúa, en los próximos meses se producirán 31 millones de casos de violencia doméstica en el mundo.

«El encierro por varias semanas en decenas de países del mundo ha exacerbado las tensiones dentro de las familias, particularmente en medios socioeconómicos de bajos recursos, caracterizados por domicilios más pequeños y situaciones adicionales de estrés por la pérdida de ingresos o empleos, o el temor a perderlos», expresó Hans Kluge, director regional en Europa para la OMS.

