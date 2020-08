INTERNACIONAL.- El 26 de agosto será un día histórico para el deporte, pues por primera vez las principales ligas profesionales de los Estados Unidos tuvieron que parar actividades, obligadas por las protestas de sus jugadores que han alzado la voz contra el racismo.

CRONÓMETRO te presenta un resumen de lo ocurrido hasta el momento:

Los 49ers de San Francisco se enfrentaban a los Green Bay Packers en la NFL. El resultado es lo de menos, pues aunque los Packers ganaron 21-10, la verdadera noticia fue que Colin Kaepernick.

Y es que el QB de los 49ers no se había puesto de pie en la entonación del himno nacional, un gesto que no era la primera vez que ocurría, pero si fue la primera vez que alguien se percató.

Jennifer Lee Chan, reportera de SB Nation fue quién se dio cuenta de lo que ocurría con Kaepernick durante el himno, tomó una foto, la subió a Twitter y el resto, es historia….

This team formation for the National Anthem is not Jeff Fisher approved. #HardKnocks pic.twitter.com/SqHHdw0aoj

— Jennifer Lee Chan (@jenniferleechan) August 27, 2016