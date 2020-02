Este viernes arranca el Premundial Sub-23 de Béisbol en Honduras

Todo está listo para que este viernes 21 de febrero arranque el Premundial Sub-23 de Béisbol que se llevará a cabo en el parque de pelota Héctor “Chochi” Sosa de Tegucigalpa.

La Federación Internacional de Béisbol y softbol, el puertorriqueño George Santiago, hicieron la respectiva inspección para que las instalaciones estuvieran en las condiciones óptimas para la competencia.

Asimismo, los trabajos que realizó la Comisión Nacional Pro Instalaciones y Mejoramiento del Deporte (Conapid), Confederación Deportiva Autónoma de Honduras (Condepah) y la Federación Hondureña de Béisbol han sido de mucha ayuda para que este evento fuera una de las sedes de la competencia.

Un Premundial en dos sedes

Cabe mencionar que Nicaragua acogerá el grupo A donde estarán Brasil, Costa Rica, El Salvador, República Dominicana y Venezuela, mientras que el Grupo B será en Honduras y recibirán a Argentina, Colombia, Cuba, Guatemala y Panamá.

Inauguración

El Premundial iniciará a partir de las 9:00 de la mañana en el cual se desarrollarán tres juegos: Colombia se enfrentará a Guatemala a las 9:00 a.m.; a las 2:00 de la tarde Cuba se mide a Panamá y a las 7:00 de la noche Honduras vs. Argentina

Los juegos continuarán el sábado 22 cuando Argentina se enfrente a Colombia, Guatemala a Cuba y Panamá se enfrente con Honduras en el mismo horario de la primera fecha.

La tercera jornada será el domingo 23 con los encuentros entre Cuba vs. Colombia, Argentina vs. Panamá y Honduras cerrará frente a Guatemala.

El lunes 24 jugarán Cuba vs. Argentina, Guatemala vs. Panamá y Colombia vs. Honduras y se cierra la fase de grupos el martes 25 con el juego entre Argentina vs. Guatemala, Panamá vs. Colombia y Honduras contra Cuba.

Formato de juego

La etapa eliminatoria tendrá lugar del 21 al 25 de febrero y los tres primeros lugares de cada apartado avanzarán a la llamada Súper Ronda, del 26 al 29, en Managua, que definirá a los cuatro clasificados para la cita universal antes de la discusión de las medallas el primer día del tercer mes del año.

México, campeón defensor de la justa, reunirá en una fecha aún por definir a las 12 selecciones clasificadas a la cuarta Copa Mundial sub 23.

Por otra parte, Japón es el máximo medallista histórico, con saldo de un título y dos metales plateados, por delante de China Taipei (1-0-0), México (1-0-0), Australia (0-1-0), Corea del Sur (0-0-2) y Venezuela (0-0-1).

Osman Chávez: “Hay cosas mucho más importantes que el estadio Nacional”