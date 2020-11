El Vida triunfa en La Ceiba y mantiene viva la contienda por el Grupo A

LA CEIBA.- El Vida venció al Real de Minas por marcador de 3-1 en el cierre de la jornada sabatina por la Fecha 12 de la Liga Nacional.

El encuentro se disputó en el estadio Ceibeño con un Vida que llegaba con la obligación de ganar y así no despegarse por la batalla del liderato en el Grupo A que comanda el Marathon.

Acciones del partido

Iniciando el partido, Alexander Aguilar fue objeto de falta en el área y el árbitro marcó penal. Carlos Sánchez fue el encargado de abrir el marcador al minuto 5.

Al 23’, Diego Rodríguez ejecutó de zurda también mediante lanzamiento penal venciendo al arquero José Mendoza y decretar el empate parcial 1-1.

Vida se impone en casa

En la primera media hora del partido, un balonazo desde la defensa mandó a Luis Palma a luchar contra los mineros, Palma controló y con un toque justo venció a Julani Archibald para adelantar nuevamente a los cocoteros.

Ya para el final, Carlos Meléndez puso el 3-1 luego de una falta penal de Archibald en el área y sumó el quinto gol a su cuenta personal.

La lucha del Grupo A

Con este resultado, el Vida llega a 21 puntos y se ubica en la segunda posición del Grupo A superado por Marathon que cuenta con 23.

Por su parte, Real de Minas se encuentra en la cuarta posición del Grupo B con nueve puntos.

Alineaciones del partido

VIDA: J. Mendoza, C. Meléndez, J. Mazola, D. Meléndez, C. Argueta, J. Escalante, C. Sánchez, M. Aguilar, W. Quaye, J. Flores, L. Palma.

REAL DE MINAS: J. Archibald, I. Santos, D. Rodríguez, A. Oviedo, S. Colón, J. García, D. Mendoza, O. García, D. Andrade, K. Bernárdez, W. Ordoñez.

