Valoraciones en el Real Madrid sobre el cruce de octavos ante el Atalanta

España.- El técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane y Emilio Butragueño, director de Relaciones Institucionales, se refirieron en rueda de prensa de su rival en los octavos de final de la UEFA Champions League, el Atalanta.

«Mucho respeto. Al final, esto se va a jugar a finales de febrero y máximo respeto para el rival. Pero lo que me importa a mí y a mis jugadores es el partido de mañana frente al Bilbao. Tenemos un partido muy importante. Nos centramos en eso. Queremos demostrar lo que somos como equipo y eso vamos a hacer», declaró ‘Zizuo’.

Mientras Butragueño, destacó las cualidades del equipo italiano, «es un equipo con una gran mentalidad ofensiva, con mucha personalidad. Gasperini ha transmitido la vocación de buscar la portería permanentemente al margen del rival y del estadio. Afrontamos la eliminatoria con mucha ilusión. Sabe el madridismo lo que supone esta competición para el club».

El Real Madrid enfrentará al Atalanta el 24 de Febrero en la ida de los octavos de final de UEFA Champions league, mientras la vuelta será el 24 de marzo del mismo año.

Los casos Isco y Marcelo en el Real Madrid

Así mismo, Zidane también se refirió a la poca participación que han tenido Isco y Marcelo.

‘Zizou’ habló primero del caso del malagueño, «Isco va a ser un jugador importante. Es verdad que últimamente no juega mucho y que no le doy la oportunidad de demostrar el jugador que es, es cierto. Es un momento puntual. Lo siento por mis jugadores, les quiero mucho y no voy a olvidar lo que he hecho con ellos. Él trabaja fuerte para tener su oportunidad y lo que se habla, no puedo decir nada porque no controlamos lo que se dice».

Sobre Marcelo indicó, «es verdad que ha jugado menos. Sabemos el jugador que es, lo que ha hecho, lo que puede dar. Sé que entrena muy bien y lo que tiene que hacer es seguir como lo está haciendo para tener otra oportunidad que no ha tenido. No es culpa suya. Está preparado y quiere. Vamos a ver más adelante».

