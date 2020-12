‘Papu’ Gómez explota contra Gasperini en sus redes sociales

Italia.- Hablar del Atalanta es referirse a dos nombres en particular, Gian Piero Gasperini y Alejandro ‘Papu’ Gómez, dos personajes indispensables para que el equipo de Bérgamo sea conocido a nivel mundial.

Sin embargo, en los últimos días comenzaron rumores sobre una fuerte pelea entre ambas partes, cosa que fue confirmada por el propio entrenador en una conferencia de prensa y el jugador que lo hizo mediante su Instagram.

Gasperini dejó claro la gravedad del asunto en plena conferencia, «el ‘Papu’ ha sido nuestro jugador más importante en los últimos cinco años, pero las decisiones fuertes las hará el club para planear el futuro. No sé cómo se superará lo que ocurrió entre el futbolista y yo».

Mientras el ‘Papu’, alimentó el hecho con un historia en Instagram, «queridos fanáticos de Atalanta, les escribo aquí porque no tengo forma de defenderme y hablar con ustedes. Sólo quería decirte que cuando me vaya sabrás la verdad de todo. Tú me conoces y sabes quién soy. Te amo, tu capitán».

Justamente, el mensaje del jugador argentino deja muchas dudas sobre su futuro en el club ya que los rumores indican que podría salir en el próximo mercado de pases, en este caso en el mes de enero y varios equipos de la Serie A estarían interesados en sumarlo a sus filas. Entre los destacados, Milan, Inter y Torino.

El ‘Papu’ llegó al Atalanta en el año 2014 y desde entonces suma 59 goles y 71 asistencias.

